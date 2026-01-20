MAGAZİN

'Deniz Akkaya tutuklandı' iddiası gündeme geldi! Jet açıklama

Sunucu Seda Akgül, kendisine yönelik koruma kararını ihlal ettiği için Deniz Akkaya'nın tutuklandığını iddia etti. Bu iddiaya karşılık Akkaya sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Öznur Yaslı İkier

Eski manken Deniz Akkaya, sunucu Seda Akgül'e yönelik mahkemece verilen koruma kararını ihlal ettiği için üç gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karara itiraz eden Akkaya'nın hapis cezasının kesinleştiğini, üç gün zorlama hapsi yatacağını duyurmuştu.

Bu kararın ardından Seda Akgül, Akkaya'nın tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildiğini, dikkat çekmemek içinde sosyal medya hesabını bir arkadaşına verdiğini iddia etti.

Bu iddianın ardından Deniz Akkaya ''Şu an İstinye'deyim.''' diyerek video çekip yayınladı.

