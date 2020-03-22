Erdal Torunoğulları: Bu virüsün statü, ırk, ülke ayrımı yok, evde kalalım

Beşiktaş Kulübü de perşembe gününden itibaren başkanından yöneticisine, futbolcusundan kulüp çalışanlarına kadar evde kendi karantinalarını uygulayıp virüsten korunmaya çalışıyor. Siyah beyazlı sporcular tüm branşlarda teknik ve sağlık heyetlerinin verdikleri özel programları evde uygularken, yöneticiler de aileleriyle beraber günlerini evde geçirmeye gayret ediyor. Transfer ve Futbol Yapılanması Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları da bu isimlerden biri.

''BU VİRÜSÜN STATÜ, IRK, ÜLKE AYRIMI YOK, EVDE KALALIM''

İşi gereği sürekli Hollanda-İtalya-Türkiye üçgeninde seyahat eden Torunoğulları, koronavirüs gündemini DHA'ya değerlendirdi.

Bir haftadır evden çıkmamaya özen gösterdiğini ve çok zorunlu durumlar dışında evden ayrılmadığını açıklayan Erdal Torunoğulları, ''Bu virüsün statü, ırk, ülke, coğrafya ayrımı yok. Herkese eşit davranıyor ve bu yüzden tüm dünyada her kesimden insanlar etkileniyor. İşim gereği Hollanda ve İtalya'ya çok sık gidip geliyordum ama sağlık en başta geldiği için uçuş yasaklarından önce gidip gelmeyi bir süre ertelemiştim. Bu salgında bize düşen mücadele şekli, evde kalarak korunmak ve yayılmasını engellemek. Bunun için de evden çıkmamalıyız. Moralimiz çok bozuluyor tabii ki, mesela çocuklarım Hollanda'da kaldı, aklımız da orada aynı zamanda. Her gün görüşüyoruz, birbirimize sürekli 'dikkat edin, evden çıkmayın' diyoruz. İnşallah geçecek bu günler'' dedi.