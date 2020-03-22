SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Erdal Torunoğulları: Bu virüsün statü, ırk, ülke ayrımı yok, evde kalalım

Erdal Torunoğulları: Bu virüsün statü, ırk, ülke ayrımı yok, evde kalalım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.03.2020 15:10 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle futbol ve basketbol başta olmak üzere spor müsabakalarının süresiz olarak ertelenmesiyle tüm spor camiası eve kapanmış durumda.

Erdal Torunoğulları: Bu virüsün statü, ırk, ülke ayrımı yok, evde kalalım

Beşiktaş Kulübü de perşembe gününden itibaren başkanından yöneticisine, futbolcusundan kulüp çalışanlarına kadar evde kendi karantinalarını uygulayıp virüsten korunmaya çalışıyor. Siyah beyazlı sporcular tüm branşlarda teknik ve sağlık heyetlerinin verdikleri özel programları evde uygularken, yöneticiler de aileleriyle beraber günlerini evde geçirmeye gayret ediyor. Transfer ve Futbol Yapılanması Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları da bu isimlerden biri.

''BU VİRÜSÜN STATÜ, IRK, ÜLKE AYRIMI YOK, EVDE KALALIM''

İşi gereği sürekli Hollanda-İtalya-Türkiye üçgeninde seyahat eden Torunoğulları, koronavirüs gündemini DHA'ya değerlendirdi.

Bir haftadır evden çıkmamaya özen gösterdiğini ve çok zorunlu durumlar dışında evden ayrılmadığını açıklayan Erdal Torunoğulları, ''Bu virüsün statü, ırk, ülke, coğrafya ayrımı yok. Herkese eşit davranıyor ve bu yüzden tüm dünyada her kesimden insanlar etkileniyor. İşim gereği Hollanda ve İtalya'ya çok sık gidip geliyordum ama sağlık en başta geldiği için uçuş yasaklarından önce gidip gelmeyi bir süre ertelemiştim. Bu salgında bize düşen mücadele şekli, evde kalarak korunmak ve yayılmasını engellemek. Bunun için de evden çıkmamalıyız. Moralimiz çok bozuluyor tabii ki, mesela çocuklarım Hollanda'da kaldı, aklımız da orada aynı zamanda. Her gün görüşüyoruz, birbirimize sürekli 'dikkat edin, evden çıkmayın' diyoruz. İnşallah geçecek bu günler'' dedi.

''FUTBOLDAKİ SONUÇLARINI ŞİMDİDEN KESTİRMEK İMKANSIZ''

Virüsün spordaki etkilerini ve sonuçlarını şimdiden kestirmenin imkansız olduğunu söyleyen Erdal Torunoğulları, ''Maçlar ertelendi, futbolcularımız evde kendilerine verilen özel programları uygulayıp formda kalmaya çalışıyor, ama işin doğrusu bu virüsün nereye varacağını kimse kestiremiyor. Yani bu virüs bittiğinde veya iyice azaldığında durum ne olacak; ne söylesek, neyi tahmin etsek boş. Şu an sadece virüsün azalması ve bir an önce bitmesi tek dileğimiz. Bu arada dün resmi site aracılığıyla Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ama ben kişisel olarak da tüm kalbimle bir kez daha geçmiş olsun diliyorum'' dedi.

''EVDE KAL TÜRKİYE''

Torunoğulları son olarak DHA aracılığıyla '#evdekal' diyerek, ''Ülke olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Bu süreci sağlık personellerimizle ve alınan tedbirlerle en kısa sürede aşacağımıza dair inancım tam. Şimdi sevdiklerimizi korumak ve tedbir almak için evde kalıp gerekli önlemleri almalıyız. #evdekal '' şeklinde sosyal mesajını verdi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!
Boateng'den yeni imajBoateng'den yeni imaj
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erdal Torunoğulları Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Real Madrid'in eski başkanı kornavirüsten hayatını kaybetti

Real Madrid'in eski başkanı kornavirüsten hayatını kaybetti

Milan'ın efsane isminde koronavirüs çıktı

Milan'ın efsane isminde koronavirüs çıktı

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe mesajı!

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe mesajı!

Juve'nin yıldız isminde koronavirüs çıktı

Juve'nin yıldız isminde koronavirüs çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Beşiktaş derbi öncesi Ankaragücü'nü devirdi!

Beşiktaş derbi öncesi Ankaragücü'nü devirdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdal Torunoğulları: Bu virüsün statü, ırk, ülke ayrımı yok, evde kalalım

Erdal Torunoğulları: Evde kalalım

Beşiktaşlı oyuncu, koronavirüs nedeniyle takımdan ayrıldı!

Beşiktaşlı oyuncu, koronavirüs nedeniyle takımdan ayrıldı!

Beşiktaşlı futbolcu Boateng'den yeni imaj

Boateng'den yeni imaj

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan sürpriz plan!

Sergen Yalçın planını yaptı! Rakiplerini bu taktikle vuracak!

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ayrılmak istiyor!

Beşiktaş'ta Boateng şoku! Takımdan ayrılıyor! İşte detaylar

Beşiktaş , Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı! İşte detaylar

Beşiktaş, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı! İşte o isim...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.