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Erdekli muhtarlardan Kaymakam Atasoy’a ziyaret

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Erdek merkez ve kırsal mahalle muhtarları geçtiğimiz hafta görevine başlayan Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’u makamında ziyaret etti.Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’u makamında ziyaret eden muhtarlar hayırlı olsun dileklerini iletti.

Erdek merkez ve kırsal mahalle muhtarları geçtiğimiz hafta görevine başlayan Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’u makamında ziyaret etti.
Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’u makamında ziyaret eden muhtarlar hayırlı olsun dileklerini iletti. Muhtarların kendilerini tanıtımı sonrası konuşan Kaymakam Atasoy, Erdek´li muhtarlarla tanışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Muhtarların sıkıntıları ve talepleri konusunda kendilerine yardımcı olacağını bildiren Kaymakam Atasoy, “Geldiğim görev yerimde 100’e yakın muhtarla birlikte çalıştık. Burada da 28 muhtarımız varmış. İnşallah zaman içersinde birbirimizi daha iyi tanıyıp sorunlarınızı çözeceğiz. Sonuçta biz devletin ilk ayağız, iktidarın desteğiyle ile tüm sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

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