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Erdek’te arazi yangını

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.02.2020 16:30 | Son Güncelleme

Erdek’te Pulakes Bölgesi Fındıklı Deresi Mevkii’nde makilik alanda çıkan yangın zeytinlik alana sıçramadan söndürüldü.Edinilen bilgiye göre; Atatürk Mahallesi Pulakes Bölgesi Fındıklı Deresi Mevkii’nde makilik alanda arazi yangını meydana geldi.

Erdek’te arazi yangını

Erdek’te Pulakes Bölgesi Fındıklı Deresi Mevkii’nde makilik alanda çıkan yangın zeytinlik alana sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; Atatürk Mahallesi Pulakes Bölgesi Fındıklı Deresi Mevkii’nde makilik alanda arazi yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Yardım Hattı’na yangın ihbarında bulunulmasıyla olay yerine gelen Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ettikleri alevleri kısa sürede söndürdü. Makilik alanda çıkan yangında, çalılık bölgeler ile az sayıda zeytin ağacının yandığı belirlenirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemeye yönelik yaptıkları incelemede, zeytin ağaç budama çalışmaları yürüten budamacıların kestikleri zeytin ağaçlarının dallarını yaktıktan sonra ateşi tam olarak söndürmeden bölgeyi terk etmelerinden kaynaklandığı bilgisine ulaştı. Yangına neden olan isimleri belirleme çalışmaları devam ediyor.

Erdek’te arazi yangını

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