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Erdek’te deniz tarağı avlayanlara suçüstü

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.05.2020 17:52 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek İlçesi kırsal Narlı Mahallesi İskele Mevkiinde avlanması yasak olan deniz tarağı avlayan 2 kişi yakalandı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca deniz ürünlerinin yasadışı yollarla avlanmasını önlemek amacıyla icra edilen önleyici kolluk devriye sırasında Erdek İlçesi kırsal Narlı Mahallesi sahili İskele mevkiinde B.K.

Balıkesir’in Erdek İlçesi kırsal Narlı Mahallesi İskele Mevkiinde avlanması yasak olan deniz tarağı avlayan 2 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca deniz ürünlerinin yasadışı yollarla avlanmasını önlemek amacıyla icra edilen önleyici kolluk devriye sırasında Erdek İlçesi kırsal Narlı Mahallesi sahili İskele mevkiinde B.K. ve İ.Ö. isimli şahısların avlanması yasak olan 4 çuvaldan oluşan toplam 100 kg Deniz tarağını karaya çıkartmak üzereyken suçüstü yakalandı. Deniz tarağına el koyan jandarma, B.K. ve İ.Ö. isimli şahıslara, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na Muhalefet/Kaçak Avlanma suçundan idari para cezası uyguladı.

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