YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Erdek’te son 3 ayda 2 milyon 701 bin lira yardım parası dağıtıldı

Erdek’te son 3 ayda 2 milyon 701 bin lira yardım parası dağıtıldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 09.06.2020 14:48 | Son Güncelleme

Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayı içerisinde toplam 2 milyon 701 bin 289 lira nakdi ve ayni yardım yapıldığını açıkladı.Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından korona virüs salgını nedeniyle maddi zorluk yaşayan ailelere, yardım programları ve vakfın öz kaynaklarından nakdi yardımda bulunuldu.

Erdek’te son 3 ayda 2 milyon 701 bin lira yardım parası dağıtıldı

Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ayı içerisinde toplam 2 milyon 701 bin 289 lira nakdi ve ayni yardım yapıldığını açıkladı.
Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından korona virüs salgını nedeniyle maddi zorluk yaşayan ailelere, yardım programları ve vakfın öz kaynaklarından nakdi yardımda bulunuldu. PTT aracılığı ile Erdek genelinde bin 516 muhtaç haneye toplam 1 milyon 516 bin lira ödeme, PTT personeli, jandarma, polis, bekçiler eşliğinde vatandaşlara adreslerinde teslim edildi.
Erdek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Mart, Mayıs aylarında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım türü ve miktarlarını "Pandemi sosyal destek yardımı bin 516 haneye toplam 1 milyon 516 bin lira, diğer aile yardımları 198 haneye toplam 48 bin 850 lira, nakdi gıda yardımı 1.098 haneye 223 bin lira, şartlı sağlık yardımı 138 kişiye toplam 14.305 lira, şartlı gebelik yardımı 7 kişiye toplam 465 lira, muhtar asker ailesi yardımı 1 kişiye bin 225 lira, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım 65 haneye 50 bin 250 lira, engelli yakını aylığı 7 haneye toplam 12 bin 890 lira, engelli aylığı 123 haneye toplam 244 bin 670, yaşlı aylığı 203 haneye toplam 447 bin 348, elektrik tüketim desteği 314 haneye toplam 56 bin 986 lira, ilaç katılım payı 23 haneye toplam 4 bin 25 lira, öksüz yetim yardımı 8 haneye toplam 2 bin 600 lira, diğer sağlık yardımı 11 haneye toplam 3 bin 900 lira, gıda paket yardımı 800 haneye 44 bin lira, diğer aile yardımları 198 haneye toplam 48 bin 850 lira olmak üzere 4 bin 710 haneye toplam 2 milyon 701 bin 289 lira” olarak açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

Balıkesir Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:34
Öğle
13:13
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.