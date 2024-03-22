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Erdek’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

İHA İHA
22.03.2024 08:38
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde hareketlerinden şüphelenilen bir şahsa üst araması yapıldı. Yapılan aramada şahsın üstünde uyuşturucuya rastlandı.

Erdek’te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Mahallesi Atlas Caddesi’nde durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde yapılan üst aramasında; 2,7 gram bonzai ve 0,8 gram esrar tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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