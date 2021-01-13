Erdek’te zeytin alımları sona erdi

Marmarabirlik’e bağlı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin 2020/2021 iş yılı zeytin alım kampanyası sona erdi. Kooperatif tarafından bu yılki kampanya döneminde toplam 5 milyon 152 bin 911 kilo zeytin alımı gerçekleştirildi.

Üretici ortaklardan alınan 5 milyon 152 bin 911 kilo zeytinin 4 milyon 123 bin 513 kilosunun sofralık, 1 milyon 29 bin 398 kilosunun ise yağlık olduğu bildirildi. Üreticilerden alınan zeytin bedelinin 39 milyon 197 bin 411 lira olduğu, bugüne kadar üreticilere 21 milyon 211 bin 810 lira ödeme yapıldığı öğrenildi. Üreticilerin kalan alacakları olan 17 milyon 985 bin 601 lira daha önce açıklanan ödeme planına göre yapılacak. Zeytinin bu yılki ortalama kilogram fiyatı 7 lira 61 kuruş oldu.

Kampanya başlangıcında üretici tarafından 4 bin 205 ortak 10 milyon 195 bin kilo rekolte beyanı verilirken, 3 bin 2 ortak zeytin teslimatında bulundu.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, “bu yıl Kapıdağ’ın kuzey bölgesi kırsal İlhan Mahallesi’nden başlayıp, kırsal Tatlısu Mahallesi’ne kadar alanlarda bulunan zeytin bahçelerinin, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle ağaçta bulunan çiçeğin daneye dönüşmesinde yetersiz kaldığını” söyledi.

Güney bölgesine bakan zeytin bahçelerinde mahsulün daha verimli olduğuna vurgu yapan Şenol, sulamanın yetersizliği sebebiyle zeytin rekoltesinde yarı yarıya azalış yaşandığını, bölgede bulunan zeytin alanlarının sadece yüzde 15-20’sinin sulanabildiğini anlattı.

