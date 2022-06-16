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Erdem Can, hayalleri için Türk Telekom’da

16.06.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mavi-beyazlı basketbol takımının yeni başantrenörü Can: "Bu yeni bir adım. İnşallah biz hem kendimizi hem de kulübümüzü daha iyi yerlere getireceğiz" - "Obradovic için değerli olduğumu düşünüyorum ve bunun için aldığım kararı kendisiyle paylaştım. Kendisi de beni çok destekledi ve ‘Çok doğru bir şey yapıyorsun’ dedi"

ERKAN TİRYAKİ - Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom'un yeni başantrenörü Erdem Can, hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktığını ve en doğru adresinde başkent temsilcisi olduğunu söyledi.

Türk Telekom'la 2 yıllık sözleşme imzalayan Erdem Can, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Fenerbahçe'de başantrenör Zeljko Obradovic'in uzun yıllar yardımcılığını yapan Erdem Can, geçen sezon NBA'da görev yapan ilk Türk yardımcı antrenör olan Can, Türkiye'ye dönüşüyle ilgili, "Burada bütün birikimlerimle, kendimi ispatlamak istedim. Bunu yaparken de doğru adresi seçmeniz lazım. Size doğru çalışma imkanı verecek, o vizyona sahip hırslı, aç bir organizasyonun içinde olmak istedim. Hiç tereddüt etmeden Türk Telekom’la yola çıkma kararı verdim." ifadelerini kullandı.

Tercihinin çok doğru olduğunu savunan Erdem Can, "İnsanlar, 'Bu kadar yıl Fenerbahçe, Avrupa Ligi ve NBA deneyimimden sonra bu tercih nasıl yapılır' gibi yaklaşımda bulunabilir ama ben bugüne kadar neye nasıl yaklaşacağım konusunda ne yapacağımı bildim. Bu yeni bir adım. İnşallah biz hem kendimizi hem de kulübümüzü daha iyi yerlere getireceğiz." dedi.

- "Obradovic'ten destek aldım"

Erdem Can, Fenerbahçe'de uzun yıllar yardımcılığını yaptığı Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'le de Türk Telekom'a gelmeden önce bir görüşme yaptığını belirtti.

Efsane başantrenörle imza töreninden 2 gün önce bir görüşme yaptıklarını aktaran Erdem Can, "Obradovic'in fikirlerine değer veren biriyim. Obradovic için de değerli olduğumu düşünüyorum ve bunun için aldığım kararı kendisiyle paylaştım. Kendisi de beni çok destekledi ve 'Çok doğru bir şey yapıyorsun' dedi. Kendimi zaten uzun zamandır hazır hissediyordum ama doğru yapının olması çok önemliydi. Türk Telekom’da da bunu çok rahat görebiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Başarıya aç insanlarla yola çıkmak gerekiyor"

Erdem Can, transfer stratejileriyle ilgili Türk oyuncuların önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Doğru hamleler yapıp, başarıya aç insanlarla yola çıkmak gerekiyor. Ligimizdeki en önemlisi Türk oyuncuların kalitesi ve takımın iskeletini oluşturması. Bununla ilgili çalışacağız. Türk oyuncu transferi için bu yıl çok faza hareket var. Bununla ilgili biz de harekete geçeceğiz. Sonra yabancı oyuncularla ilgili ince eleyip sık dokuyup transferler yapacağız."

NBA'daki deneyimini ve hedeflerini de anlatan Can, "Orası bambaşka bir basketbol felsefesi. Hem taktik hem psikolojik anlamda farklı bakış açıları kazanıyorsunuz. Oyunculara bakış açısından da farklı bir dünya. Oradaki oyunculara yaklaşım oyuncu merkezli, Avrupa’da daha farklı. Bende bu iki kültürü kendi filtremden geçirdim. Dörtlü Finaller oynamış ve kupa kazanmış bir ekibin parçasıydım. Benim hayallerim büyük. Sözlerle ifade etmek doğru değil eylemlerle harekete geçirmemiz lazım. Gün gün, antrenman antrenman gitmemiz lazım. Bunun da sonuçlarını orta ve uzun vadede gerçekleştireceğiz." şeklinde sözlerini tamamladı.

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