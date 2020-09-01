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Erdemli Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 01.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi, eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Erdemli Belediyesi, eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplantıda aldıkları kararlarla ilçeye daha iyi hizmet edeceklerini söyledi.
Erdemli Belediyesi meclis toplantısı, Mükerrem Tollu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2021 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi, Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşi için kredi kullanımının da aralarında bulunduğu gündemde yer alan 7 madde görüşüldü.
Başkan Tollu, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, “Eylül ayının ilk toplantısını gerçekleştirdik. Toplantımızda aldığımız kararlarla kentimize daha iyi hizmet edeceğiz. Malumunuz biz, sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok alanda ilçemiz için proje üretmekteyiz. Bu projeleri hayata geçirirken de yeni kararlar almakta ve kentimiz için en doğru yatırımları yapmaktayız. Kamu kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanabilmek adına her kararın üzerinden defalarca geçmekteyiz. Aldığımız bu kararların, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim” dedi.

Erdemli Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

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