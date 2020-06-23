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Erdemli Belediyesi, imara uygun açılan yolları asfaltlamaya başladı

MERSİN HABERLERİ  | 23.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi, Merkez Mahallesi’nde bulunan ve imara uygun açılan yollarda asfalt temel hazırlığı çalışmalarını yaptı.Merkez Mahallesi’nde bulunan ve açma faaliyetleri yürütülen yollarda asfalt temel hazırlığı çalışmalarını gerçekleştiren Erdemli Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına da kısa sürede başlayacak.

Erdemli Belediyesi, imara uygun açılan yolları asfaltlamaya başladı

Erdemli Belediyesi, Merkez Mahallesi’nde bulunan ve imara uygun açılan yollarda asfalt temel hazırlığı çalışmalarını yaptı.
Merkez Mahallesi’nde bulunan ve açma faaliyetleri yürütülen yollarda asfalt temel hazırlığı çalışmalarını gerçekleştiren Erdemli Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına da kısa sürede başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, öncelikli hizmetlerinin altyapı sorunlarını çözmek, ekonomik kalkınma ve istihdama destek olmak ve turizmde kenti daha da canlandırmak olduğunu belirterek, bu maddelerin tamamının ancak altyapı noktasında yaşanan veya yaşanabilecek olan problemlerin çözülmesi ile gerçekleşebileceğini söyledi. Belediyenin gerçekleştirdiği tüm hizmetlerde, Erdemli sevdasıyla hareket edildiğini belirten Tollu, “Dün olduğu gibi bugün de yarın da en iyi hizmeti vatandaşımızın ayağına götüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Erdemli Belediyesi’nin hizmet ilkesi nerede insan orada hizmettir. Yoğun bir şekilde çalışarak, bu hizmetleri Erdemlinin dört bir tarafında sürdüreceğiz" dedi.

Erdemli Belediyesi, imara uygun açılan yolları asfaltlamaya başladı

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