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Erdemli Belediyesi Kurs Merkezlerinde kontrollü sınav

MERSİN HABERLERİ  | 17.06.2020 09:41 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi Eğitime Destek Kurs Merkezleri, korona virüs salgını kapsamında yeni normallere uyarak öğrencileri sınav maratonuna hazırlamaya devam ediyor.İlçede 2016 yılında faaliyete geçen Eğitime Destek Kurs Merkezleri, birçok ülkeden sonra Türkiye’de de görülmeye başlayan korona virüs salgını dolayısıyla eğitimlerini online olarak gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi Eğitime Destek Kurs Merkezleri, korona virüs salgını kapsamında yeni normallere uyarak öğrencileri sınav maratonuna hazırlamaya devam ediyor.
İlçede 2016 yılında faaliyete geçen Eğitime Destek Kurs Merkezleri, birçok ülkeden sonra Türkiye’de de görülmeye başlayan korona virüs salgını dolayısıyla eğitimlerini online olarak gerçekleştirdi. Salgının etkisini azaltmasının ve yeni normale geçilmesinin ardından, sosyal mesafe, ateş ölçümü, maskeli katılımı sağlama konularında gerekli kurallara uyarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi deneme sınavı gerçekleştirdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her süreçte gençlerin arkasında olduklarının altını çizerek, sınava girecek öğrencilerin pandemi dönemini en az zararla atlatabilmeleri adına, belediye olarak her türlü desteği sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Sınav telaşı yaşayan tüm ailelere ve öğrencilere başarı dileyen Tollu, ülkenin bir an önce salgından kurtulması için temennilerde bulunarak, vatandaşların da sosyal mesafe ve kontrollü sosyal hayat kurallarına uymalarını istedi.

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