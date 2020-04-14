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Erdemli Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı

MERSİN HABERLERİ  | 14.04.2020 11:42 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladı.Kovid-19 salgını sonrası dezenfeksiyon çalışmaları ile virüse karşı tedbir amaçlı topyekun seferberlik başlatan Erdemli Belediyesi, yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladı.
Kovid-19 salgını sonrası dezenfeksiyon çalışmaları ile virüse karşı tedbir amaçlı topyekun seferberlik başlatan Erdemli Belediyesi, yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Erdemli Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında açıklanan yeni önlem çalışmalarının ardından, vatandaşa ilk etapta dağıtılacak maske için harekete geçti. Ekipler, hijyen koşullarına dikkate alarak esnaf ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, korona virüsüne karşı tedbiri üst düzeyde tutmak gerektiğini belirterek, dezenfeksiyon çalışmalarına periyodik olarak devam ettiklerini, sosyal belediyecilik anlayışı ile her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Toplum sağlığının her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Tollu, zorlu süreçte Erdemlililerin ihtiyaçlarını gidermek adına tüm tedbirleri aldıklarının altını çizdi. Tollu, "Korona virüs salgınını önlemek adına her türlü çalışmayı belediye olarak gerçekleştiriyoruz. Korona virüsle mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik. Maske temininde sorun yaşayan ve zorunlu olarak evlerinden çıkmak durumunda olan vatandaşlarımızın toplu alanlarda maskesiz dolaşmalarını önlemek ve virüsün bulaşma ihtimalini düşürmek adına önem arz eden maskeleri esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu süreci çok dikkatli ve hijyen kurallarına uygun halde geçirelim istiyoruz. Bu bağlamda fedakârlık yaparak bu sürecin atlatılmasına katkı veren ve gece gündüz toplumun sağlığı için mesai harcayan personellerime teşekkürlerimi iletiyorum. Amacımız; Erdemlimizde topyekûn önlem alarak tamamen hijyenik koşullarda bir Erdemli sağlamaktır. Salgının küresel, mücadelenin ulusal olduğunu unutmayalım. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayınız. Bu sorunu da yine el birliği içinde hep birlikte aşacağız" dedi.

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