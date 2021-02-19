YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Erdemli polisinden uyuşturucuya geçit yok

Erdemli polisinden uyuşturucuya geçit yok

19.02.2021 16:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Erdemli polisinden uyuşturucuya geçit yok

Mersin’in Erdemli ilçesinde son 1.5 ayda yapılan operasyonlarda toplam 2 kilo 664 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi de tutuklandı.Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada 2021 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplam 2 kilo 664 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği, 53 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 9 şahsa uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapılığı, 5 şahsın ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.Öte yandan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ise toplam 63 kilo kıyılmış tütün, 37 paket nargile tütünü ve 130 kutu makaron ele geçirildi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde son 1.5 ayda yapılan operasyonlarda toplam 2 kilo 664 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi de tutuklandı.
Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada 2021 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplam 2 kilo 664 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği, 53 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 9 şahsa uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapılığı, 5 şahsın ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Öte yandan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ise toplam 63 kilo kıyılmış tütün, 37 paket nargile tütünü ve 130 kutu makaron ele geçirildi.

Erdemli polisinden uyuşturucuya geçit yok

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:18
Öğle
13:00
İkindi
16:04
Akşam
18:32
Yatsı
19:47

Mersin Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Kaya Eczanesi
Akdeniz
Kaya Eczanesi
Akdeniz
Kaya Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Akdeniz’deki parklar bakımdan geçiriliyor

Akdeniz’deki parklar bakımdan geçiriliyor

Başkan Yılmaz: "Mersin’in geleceği için güç birliği önemli"

Başkan Yılmaz: "Mersin’in geleceği için güç birliği önemli"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Mersin'deki model fabrikayı inceledi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Mersin'deki model fabrikayı inceledi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Mersin'deki model fabrikayı inceledi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Mersin'deki model fabrikayı inceledi

Tarsus Belediyesi, kırsal kalkınma için iki protokole imza attı

Tarsus Belediyesi, kırsal kalkınma için iki protokole imza attı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan, "Gara" açıklaması:

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan, "Gara" açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.