Erdemli polisinden uyuşturucuya geçit yok

Mersin’in Erdemli ilçesinde son 1.5 ayda yapılan operasyonlarda toplam 2 kilo 664 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi de tutuklandı.

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada 2021 yılında uyuşturucuyla mücadele kapsamında toplam 2 kilo 664 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği, 53 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan, 9 şahsa uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapılığı, 5 şahsın ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda ise toplam 63 kilo kıyılmış tütün, 37 paket nargile tütünü ve 130 kutu makaron ele geçirildi.



