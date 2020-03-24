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Erdemli’de 65 yaş üstü vatandaşlara ’Limon Çiçeği’ desteği

MERSİN HABERLERİ  | 24.03.2020 11:52 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların talepte bulunması halinde acil ihtiyaçlarının ’Limon Çiçeği’ ekiplerince karşılanacağını duyurdu.Erdemli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Jandarma Personelleri ve Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri tarafından evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların istekleri doğrultusunda, başta temel gıda ve ihtiyaçları adreslerine ücretsiz ulaştırılıyor.

Erdemli’de 65 yaş üstü vatandaşlara ’Limon Çiçeği’ desteği

Erdemli Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların talepte bulunması halinde acil ihtiyaçlarının ’Limon Çiçeği’ ekiplerince karşılanacağını duyurdu.
Erdemli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Jandarma Personelleri ve Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri tarafından evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların istekleri doğrultusunda, başta temel gıda ve ihtiyaçları adreslerine ücretsiz ulaştırılıyor. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda ’Vefa Destek Grubu’ oluşturuldu. Ekipler tarafından belirlenen adreslere kaymakamlık, jandarma ve belediye ’Limon Çiçeği’ personelleri, 65 yaş üzeri kişilere bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. İhtiyaçlarını bildiren 65 yaş üstü bütün vatandaşların, evden çıkmamaları adına alışverişleri ekipler tarafından yapıldı ve tek tek adreslerine teslim edildi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, korona virüs ile mücadele kapsamında, ’evde kal’ kampanyasına destek verdiklerini söyledi. Tüm dünyanın ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu dile getiren Tollu, vatandaşlara daha fazla yardımcı olabilmek amacıyla ek hizmetler belirlediklerinin altını çizerek, salgın nedeniyle dışarıya çıkamayan ve talepte bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını ’Limon Çiçeği’ ekiplerinin yerine getirip adreslerine teslim edeceğini bildirdi. Korona virüse karşı mücadele kapsamında gerekli tüm adımların atıldığını hatırlatan Tollu, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşların da unutulmadığını vurgulayarak, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ’Limon Çiçeği’ ve ’Vefa Destek Grubu’ ile iletişime geçip, talepte bulundukları takdirde bir insanlık projesi olan ’Limon Çiçeği’ aracılığıyla ihtiyaçlarını giderip ivedilikle ulaştıracağız. 65 yaş üstü her gelen talebi değerlendireceğiz. Yaşlılarımız her zaman baş tacımızdır” dedi.

Erdemli’de 65 yaş üstü vatandaşlara ’Limon Çiçeği’ desteği

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