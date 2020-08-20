YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Erdemli’de açık hava sinema günleri sürüyor

Erdemli’de açık hava sinema günleri sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 20.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Erdemli’de pandemi kurallarına uygun açık hava film günlerinin devam ettiği bildirildi.Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını nedeniyle devam eden kontrollü sosyal hayat döneminde gerçekleştirilen sanat faaliyetleri kapsamında, Karahıdırlı Mahallesi’nde açık hava sineması gösterimi yapıldı.Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede vatandaşlar için oluşturdukları sosyal yaşam alanları ve gerçekleştirdikleri kültürel aktivitelere pandemi kurallarına uyarak devam ettiklerini kaydederek, "Kültürümüzü yaşatabilmek, ilçemize ait bir sanat karakterini ortaya koyabilmek için ve insanlarımıza yeni sosyal alanlar oluşturabilmek için başlattığımız faaliyetlerden biri de her yıl yaz aylarında mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz, ‘Sinema Günleri’ projesi.

Erdemli’de pandemi kurallarına uygun açık hava film günlerinin devam ettiği bildirildi.
Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını nedeniyle devam eden kontrollü sosyal hayat döneminde gerçekleştirilen sanat faaliyetleri kapsamında, Karahıdırlı Mahallesi’nde açık hava sineması gösterimi yapıldı.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede vatandaşlar için oluşturdukları sosyal yaşam alanları ve gerçekleştirdikleri kültürel aktivitelere pandemi kurallarına uyarak devam ettiklerini kaydederek, "Kültürümüzü yaşatabilmek, ilçemize ait bir sanat karakterini ortaya koyabilmek için ve insanlarımıza yeni sosyal alanlar oluşturabilmek için başlattığımız faaliyetlerden biri de her yıl yaz aylarında mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz, ‘Sinema Günleri’ projesi. Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun başlattığımız açık hava sineması gösterimlerine, ilçe mahallelerimizde devam ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Balıkesirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor
Balıkesirspor'da teknik direktör arayışları sürüyor
Matematik dersini oyunla öğrenecekler
Matematik dersini oyunla öğrenecekler

Mersin Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:29
Sabah
05:56
Öğle
12:50
İkindi
16:33
Akşam
19:34
Yatsı
20:55

Mersin Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Adem Eczanesi
Akdeniz
Kemal Eczanesi
Akdeniz
Pınar Eczanesi
Akdeniz
Bilge Eczanesi
Mezitli
Esin Eczanesi
Mezitli
Ezgi Eczanesi
Toroslar
İstanbul Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yürüteçle hayata tutundular!
Yürüteçle hayata tutundular!
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kırmızı bültenle aranan Hizbullah üyesi Tarsus’ta yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Hizbullah üyesi Tarsus’ta yakalandı
Islık çalan yılanlar
Islık çalan yılanlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.