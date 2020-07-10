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Erdemli’de asfalt çalışmaları devam ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 10.07.2020 18:04 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesinde sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.Erdemli Belediyesi, ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği asfalt temel yapımı ve sathi asfalt kaplama çalışmalarını Pınarbaşı Mahallesinde sürdürdü.

Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesinde sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.
Erdemli Belediyesi, ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği asfalt temel yapımı ve sathi asfalt kaplama çalışmalarını Pınarbaşı Mahallesinde sürdürdü. Akdeniz ve Arpaçbahşiş mahallelerinde yürütülen faaliyetlerden sonra ekipler, Pınarbaşı Mahallesinde de kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartları ile bozulan yolların bakım ve onarımi ile asfaltlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, daha önce oldukça dar olan ve geçiş imkanı vermeyen mahalle yolunda genişletme çalışmaları yürüttüklerini belirterek, “Kentimizin birçok noktasında aynı anda çalışma yürüterek vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sıkıntı çekmemesini sağlıyoruz. Pınarbaşı Mahallemizde daha önce genişletme çalışmaları gerçekleştirdiğimiz yolumuza bugün de asfalt döktük. Erdemli’nin her noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Belediyecilik ekip işidir, biz de ilçemizdeki her noktada mühendislerimiz, mimarlarımız ile hazırladığımız projelerle hizmet etme gayreti içerisindeyiz” dedi.

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