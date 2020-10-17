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Erdemli’de engeller bir bir yok ediliyor

MERSİN HABERLERİ  | 17.10.2020 10:56 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, engellerinden dolayı hareket kabiliyeti azalan vatandaşların engellerini, bir bir yok ediyor.Bu kapsamda engelli vatandaşlar için çeşitli yaşam alanları oluşturan Erdemli Belediyesi, gerçekleştirdiği engelsiz park alanı projesinin ardından şimdide ulaşımı kolaylaştıracak yol yapım faaliyetlerine başladı.

Erdemli’de engeller bir bir yok ediliyor

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, engellerinden dolayı hareket kabiliyeti azalan vatandaşların engellerini, bir bir yok ediyor.
Bu kapsamda engelli vatandaşlar için çeşitli yaşam alanları oluşturan Erdemli Belediyesi, gerçekleştirdiği engelsiz park alanı projesinin ardından şimdide ulaşımı kolaylaştıracak yol yapım faaliyetlerine başladı. Oluşturulan yeşil alanlardan Yörük tarihinin sembolü heykellere, fitness aletlerinden dinlenme noktalarına kadar birçok yeniliği içerisinde barındıran park alanından, özel ihtiyaçların karşılanması için kurulan ’Limon Çiçeği’ ekiplerinin hizmetlerine kadar birçok alanda çok yönlü çalışmalar yürüten Belediye, ulaşımda sorun yaşanmasının önüne geçmek üzere, Tömük ve Kumkuyu Mahallelerinde yaşamakta olan engelli vatandaşların çağrılarına duyarsız kalmadı.
Engelsiz bir hayat için ekiplerin gece gündüz demeden mücadele ettiğini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her bireyin ilçe ve ülke adına çok büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Tollu, "İnsanımızın olduğu her yerde biz varız. Rakım sıfırdan iki bin beş yüze kadar her alanda, her noktada ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Burada vatandaşlarımızın önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz. Tömük ve Kumkuyu mahallelerimizde bu kapsamda çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Erdemli’de engeller bir bir yok ediliyor

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