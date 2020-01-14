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  4. Erdemli’de izinsiz tabelalar sökülüyor

Erdemli’de izinsiz tabelalar sökülüyor

MERSİN HABERLERİ  | 14.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Erdemli genelinde sürdürülen çevre kirliliği ile mücadele çalışmaları kapsamında evsel ve tarımsal katı atıklar temizlenirken, gürültü kirliliği oluşturan yol kenarlarındaki düzensiz ilan reklam tabelaları da kaldırılıyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha öncede yapılan tabela kaldırma çalışmalarının ardından son günlerde tekrar artış gözlenen izinsiz ilan ve reklam tabelaları, önce ilgililerine haber vermek suretiyle kaldırılması sağlanıyor.

Erdemli’de izinsiz tabelalar sökülüyor

Erdemli genelinde sürdürülen çevre kirliliği ile mücadele çalışmaları kapsamında evsel ve tarımsal katı atıklar temizlenirken, gürültü kirliliği oluşturan yol kenarlarındaki düzensiz ilan reklam tabelaları da kaldırılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha öncede yapılan tabela kaldırma çalışmalarının ardından son günlerde tekrar artış gözlenen izinsiz ilan ve reklam tabelaları, önce ilgililerine haber vermek suretiyle kaldırılması sağlanıyor. Belediye ekiplerince yapılan uyarıya rağmen verilen süre sonunda sahiplerince kaldırılmayan tabelalar, Zabıta Müdürlüğü gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sökülerek yerinden kaldırılıyor.
Çalışmalar hakkında açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çevre kirliliğinin uluslararası bir problem olduğunu belirterek, lokal bazdaki mücadele çalışmalarının bu alanda yetersiz kaldığını bildirdi. Mücadelenin önce bilinçli toplum oluşturmayla başarıya ulaşabileceğini altını çizen Tollu, bilinçsiz tüketim ve kullanım sonucu, evsel atıktan, tarımsal, sanayi ve kimyevi atıklara kadar bir çok kirlilik unsurunun gürültü kirliliği ile de birleşerek global bir sorun haline geldiğini açıkladı.
Belediye olarak gürültü ve görüntü kirliliği konusunda eşgüdümlü mücadele ettiklerini vurgulayan Tollu, herkesi bu konuda bilinçli olmaya ve duyarlı hareket etmeye çağırdı. Belediye olarak rutin katı atık toplama çalışmalarını aksatmadan gerçekleştirdiklerini anlatan Tollu, gürültü kirliliği ile denetim ve kontrollerin yanı sıra gelen ihbar ve yazılı şikayetleri değerlendirmek suretiyle mücadele ettiklerini, görüntü kirliliği konusunda da periyodik olarak saha kontrolleri şeklinde çalışma yaptıklarını dile getirdi.
Yapılan en son çalışmalarla yayla yolları güzergahında izinsiz bir şekilde özel kişi, firma ve kurumlarca dikilen tabela ve diğer görsel unsurların önceden sahiplerine haber edilerek kaldırılmasının istenildiğini belirten Tollu, uyarıya rağmen kaldırılmayarak, görüntü kirliğine neden olan ve bir yandan da trafik akışına engel olan tüm levha ve tabelaların belediye tarafından kaldırıldığını, bu çalışmaların kirlilikle mücadele kapsamında devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Erdemli’de izinsiz tabelalar sökülüyor

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