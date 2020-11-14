Erdemli’de yeni yollar açılıyor

Erdemli Belediyesince, ilçede ihtiyaç duyulan bölgeler yeni yollar açıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma adresi bu kez Batısandal Mahallesi oldu. Batısandal Mahallesinde bulunan ekipler, imara uygun yollar açarak hummalı bir çalışma yürütüyor. Yeni açılan yolların işlemleri bittikten sonra asfaltlama çalışmalarına başlanacak.

Vatandaşın ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm üretmek için gayret ettiklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da en iyi hizmeti vatandaşımızın ayağına götüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Erdemli Belediyesinin hizmet ilkesi, ‘nerede insan orada hizmettir’. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yeni yılda yapacağımız asfalt çalışmaları ile de kentimizin dört bir tarafındaki çalışmalarımızda daha net bir sonuca gideceğiz. Erdemli’nin dört bir tarafını nakış nakış işleyeceğiz" dedi.



