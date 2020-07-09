YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Erdemoğlu Ailesi’nden Adıyaman eğitimine büyük destek

Erdemoğlu Ailesi’nden Adıyaman eğitimine büyük destek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.07.2020 08:57 | Son Güncelleme

Adıyaman ve Besni ilçesine yaptıkları önemli yatırımlarla toplumsal kalkınmaya destek olan hayırsever Erdemoğlu Ailesi tarafından Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesinde 24 derslikli bir ilkokul ile 6 derslikli bir anaokulu yapılacak.Besni’ye yaptıkları öğrenci yurtları, taziye evleri, sağladıkları istihdam olanakları ve eğitim hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, eşi Aysel Erdemoğlu adına Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Ak konutlar civarında 24 derslikli bir ilkokul ile 6 derslikli bir anaokulu yaptırıyor.Vali Mahmut Çuhadar, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’la birlikte 24 derslikli ilkokul ile 6 derslikli anaokulun yapılacağı arazide incelemelerde bulundu.Erdemoğlu Ailesi, toplumsal sorumluluk anlayışıyla Besni ilçesine yaptıkları mimarlık fakültesi, sağlık ocağı, öğrenci yurtları, camii, taziye evleri ile toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok hayra vesile oldu.Sağladıkları istihdam olanaklarıyla ülkemizde lokomotif görevi gören ve gençlerin eğitim hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Erdemoğlu ailesinin tüm bireylerine teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, “Erdemoğlu ailesinin ilimizde her alanda bir hizmet mührünü görmek mümkündür.

Erdemoğlu Ailesi’nden Adıyaman eğitimine büyük destek

Adıyaman ve Besni ilçesine yaptıkları önemli yatırımlarla toplumsal kalkınmaya destek olan hayırsever Erdemoğlu Ailesi tarafından Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesinde 24 derslikli bir ilkokul ile 6 derslikli bir anaokulu yapılacak.
Besni’ye yaptıkları öğrenci yurtları, taziye evleri, sağladıkları istihdam olanakları ve eğitim hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, eşi Aysel Erdemoğlu adına Adıyaman Merkez Karapınar Mahallesi Ak konutlar civarında 24 derslikli bir ilkokul ile 6 derslikli bir anaokulu yaptırıyor.
Vali Mahmut Çuhadar, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’la birlikte 24 derslikli ilkokul ile 6 derslikli anaokulun yapılacağı arazide incelemelerde bulundu.
Erdemoğlu Ailesi, toplumsal sorumluluk anlayışıyla Besni ilçesine yaptıkları mimarlık fakültesi, sağlık ocağı, öğrenci yurtları, camii, taziye evleri ile toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu birçok hayra vesile oldu.
Sağladıkları istihdam olanaklarıyla ülkemizde lokomotif görevi gören ve gençlerin eğitim hayatına yaptıkları katkılarla doğup büyüdüğü topraklar için bir vefa örneği gösteren Erdemoğlu ailesinin tüm bireylerine teşekkür eden Vali Mahmut Çuhadar, “Erdemoğlu ailesinin ilimizde her alanda bir hizmet mührünü görmek mümkündür. Değerli hemşerimiz ve kıymetli işadamımız Ali Erdemoğlu, eşi Aysel hanım adına ilimiz merkez Karapınar Mahallesinde 24 derslikli bir ilkokul ile 6 derslikli bir anaokulu yaptıracaklar. Anaokulundan başlayarak üniversiteye kadar milyonlarca gencimiz var. Bu kadar genç nüfusa nitelikli eğitim imkânı sağlamak için devlet yatırımları yanında Erdemoğlu ailesi gibi hayırseverlerimizin yardımına da ihtiyaç duyuyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlama ve daha güvenli bir gelecek oluşturma adına eğitim sevdalısı Erdemoğlu ailesinin ilimiz merkezde yapacağı okul ve anaokulunun açılışını da inşallah hep birlikte yaparız. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Onlar bizim iftihar vesilelerimizdir. Eğitime verdikleri desteklerden dolayı devletimiz ve Adıyamanlı hemşerilerim adına Ali Erdemoğlu’na ve tüm aile bireylerine gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Adıyaman Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:21
Sabah
05:06
Öğle
12:37
İkindi
16:29
Akşam
19:58
Yatsı
21:36

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Derya Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Yeni Zeynep Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Lokman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı: 1 yaralı

Bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.