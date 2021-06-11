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Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşında, nereli? Erdinç Gülener eşi kimdir?

11.06.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle tanınmış olan oyuncu Erdinç Gülener, oyuncu Deniz Uğur ile hayatlarını birleştirdi. Gökçeada'da düzenlenen törenle evlenen çift 'Bir Deli Sevda' isimli dizide karı kocayı canlandırmıştı. Dizide canlandırdıkları rolün gerçeğe dönüşmesi sonrası aşk yaşayan çiftin birlikteliği evliliğe dönüştü. Peki Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşında, nereli? Erdinç Gülener eşi kimdir? İşte yanıtı...

Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşında, nereli? Erdinç Gülener eşi kimdir?

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısı olan Erdinç Gülener, kendisi gibi meslektaşı oyuncu Deniz Uğur ile dünya evine girdi. Gökçeada'da düzenlenen törenle evlenen ikili 2017'de yayınlanan 'Bir Deli Sevda' dizisinde karı kocayı canlandırmıştı. Dizide canlandırdıkları rol gerçeğe dönüşünce çiftin birlikteliği evliliğe dönüştü. Peki Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşında, nereli?

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

26 Ocak 1971 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Erdinç Gülener; Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır. İlk, orta ve lise eğitimini İzmit’te alan Gülener, 1993 senesinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp eğitim almıştır ve 1997 senesinde ise bu okuldan mezun olmuştur. Yine aynı sene Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazanan Gülener, Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev almıştır. 8 sene sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atanmış olan başarılı oyuncu, 2014 senesinde İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam eden oyuncu, 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde ''Müfettiş Kane'' rolüne hayat vermiş, 220.bölümde ölerek diziye veda etmiştir. Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' isimli dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde yine ölerek diziden ayrılmıştır.

ERDİNÇ GÜLENER EŞİ KİM?

deniz-ugur-erdinc-gulener

Erdinç Gülener, kendisi gibi meslektaşı oyuncu Deniz Uğur ile evlidir. Haziran 2021'de Gökçeada'da düzenlenen törenle evlenen ikili 2017'de yayınlanan 'Bir Deli Sevda' dizisinde karı kocayı canlandırmıştı.

ERDİNÇ GÜLENER ROL ALDIĞI DİZİLER

Kırmızı Oda (2021) Erhan Gölge
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2021) Volkan
Çukur (2019) Adem Yılmaz
Yeni Evli (2007) Payidar
Canan (2010-2011) Selim
Ben Onu Çok Sevdim (2013-2014) Ferit Alnar
Kurtlar Vadisi Pusu 8. Sezon (2013-2014) Müfettiş Richard Kane (204.Bölüm-220.Bölüm)
Kertenkele (2014-2016) Komiser Ünsal (1.Bölüm-71.Bölüm)
Bir Deli Sevda (2017) Cengiz Gökdeniz

ERDİNÇ GÜLENER ROL ALDIĞI FİLMLER

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014) Poyraz
Ustalar Alimler Ve Sultanlar (2010) Osman Gazi
Bu İşte Bir Yalnızlık var (2013) Kenan

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Uğur Erdinç Gülener
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