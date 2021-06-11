Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşında, nereli? Erdinç Gülener eşi kimdir?

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısı olan Erdinç Gülener, kendisi gibi meslektaşı oyuncu Deniz Uğur ile dünya evine girdi. Gökçeada'da düzenlenen törenle evlenen ikili 2017'de yayınlanan 'Bir Deli Sevda' dizisinde karı kocayı canlandırmıştı. Dizide canlandırdıkları rol gerçeğe dönüşünce çiftin birlikteliği evliliğe dönüştü. Peki Erdinç Gülener kimdir, kaç yaşında, nereli?

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

26 Ocak 1971 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Erdinç Gülener; Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır. İlk, orta ve lise eğitimini İzmit’te alan Gülener, 1993 senesinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp eğitim almıştır ve 1997 senesinde ise bu okuldan mezun olmuştur. Yine aynı sene Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazanan Gülener, Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak görev almıştır. 8 sene sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atanmış olan başarılı oyuncu, 2014 senesinde İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam eden oyuncu, 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde ''Müfettiş Kane'' rolüne hayat vermiş, 220.bölümde ölerek diziye veda etmiştir. Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' isimli dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde yine ölerek diziden ayrılmıştır.