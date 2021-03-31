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Erdinç Sözer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Emre Belözoğlu'nun yardımcısı oldu

31.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erdinç Sözer, Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı oldu. Erol Bulut’la yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacak olan Erdinç Sözer’in pro-lisansı bulunuyor.

Erdinç Sözer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Emre Belözoğlu'nun yardımcısı oldu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Erdinç Sözer'in sezonun geri kalan bölümünde Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacağı vurgulandı. Sarı-lacivertli kulüp, gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan ötürü Hertha Berlin Kulübü ile Teknik Direktör Labbadia’ya teşekkürlerini iletti.

ERDİNÇ SÖZER KİMDİR?

11 Temmuz 1968’da İstanbul'da doğan 52 yaşındaki futbol adamı Erdinç Sözer, 2003 tarihinden 2021 yılına dek ünlü Alman teknik direktör Bruno Labbadia'nın yardımcılığını üstlendi. Pro-lisans sahibi olan Erdinç Sözer, Almanya'nın meşhur antrenör sistemi Hennes-Weisweiler Akademi'den mezun oldu.

Erdinç Sözer, o dönem zorunlu stajını Fenerbahçe'de tamamlamıştı.

2003’ten beri teknik direktör Bruno Labbadia'nın ekibinde bulunan Erdinç Sözer, uzun yıllar Bundesliga’da çalıştı. Labbadia-Erdinç Sözer ikilisi; Greuther Fürth, Darmstadt, Hamburg, Bayer Leverkusen, Hertha Berlin ve Wolfsburg’da görev aldı.

Erdinç Sözer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olduu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Sözer sezonun geri kalan kısmında Teknik Sorumlumuz Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacak. Gösterdikleri işbirliği ve anlayıştan dolayı Hertha Berlin Kulübü ve Teknik Direktör Labbadia’ya teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri paylaşıldı.

Kariyerinde Hamburg, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve son olarak Hertha Berlin'de Bruno Labbadi ile çalışan Erdinç Sözer, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Sözer, Fenerbahçe'nin bugünkü idmanında yer aldı.


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Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
emre sezon sonu göndereceği adamı buldu
Adam gibi adam EMRE BELÖZOGLU.....

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