Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir." dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde gelişmiş ülkeler dahi bocalarken, Türkiye'nin uygulanan doğru, kararlı, hızlı, etkin sağlık, gıda ve kamu güvenliği yönetimiyle herkesten ayrıştığını söyledi.

Devletin tüm imkanlarını milletin emrine vererek en az mağduriyet ve en çok kazançla bu sürecin geride kalmasını sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, ekonomide de yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı destek ve teşvik politikalarıyla herkesten daha ileri bir seviyeye ulaşıldığını kaydetti.

Kabine toplantısının ardından yapılan kapsamlı ekonomi değerlendirmesinde bu hususa ilişkin tüm verileri milletle paylaştıklarını belirten Erdoğan, "İktidarımızı 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı üzerine bina etmiş bir parti olarak elbette önce vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini, refahını sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunun için önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak, milletimiz için ilave destek adımları da atabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Fevkalade dönemlerin fevkalade tedbirler gerektirdiği hakikatini akıllarından çıkarmadıklarının altını çizen Erdoğan, bu anlayışla ülkeyi hedeflerinden koparmayacak ve halkın geleceğine umutla bakmasını sağlayacak yeni politikalar geliştirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Erdoğan, "Milletimiz özellikle de gençlerimize sesleniyorum müsterih olun, bu ülkedeki hiçbir birey, hiçbir insanımız sahipsiz değildir." ifadesini kullandı.

- "Niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2023 hedefleri, 2053 vizyonu ve 19 yıllık emeğin ürünü güçlü altyapısı, bölgesel ve küresel liderlik konumuyla son bir asırdaki en güçlü yürüyüşünü gerçekleştirdiğini belirtti.

Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle bu yürüyüşü mutlaka zaferle neticelendireceklerine inandığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri olarak en güçlü ülkeleri arasına girmek için önümüzdeki 2023 virajını kazasız, belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. Nitekim karşımızdakiler de bu durumun farkındalar ve tüm güçleriyle 2023 için hazırlanıyorlar. Bunca zamandır Türkiye'ye diz çöktürememenin öfkesi içinde olanlar, önümüzdeki seçimlerle ilgili niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyorlar. Terör örgütlerinden asırlık acılara, ekonomik tetikçilikten gizli ambargolara kadar her konuyu kullananlar, seçimler için muhalefete de açık çek vermiş gözüküyorlar. Muhalefetin giderek pervasızlaşan, çirkinleşen, özellikle arsızlaşan, buram buram kin ve nefret kokan üslubu, aslında 2023 ile ilgili telaşlarını da ele veriyor. Milletimizin geçmişini çok iyi bildiği için ülke yönetiminden ısrarla uzak tuttuğu bu faşist zihniyet, bu karanlık projenin sözcülüğüne soyunmuştur."

- "Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorlar"

Bu kesimin aktörlerinin, PKK'dan FETÖ'ye tüm terör örgütlerinin, Avrupa'dan Amerika'ya kadar her yerdeki yeminli Türkiye düşmanlarının desteğine layık olmak için canhıraş bir uğraş içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"Kurdukları yalan ve iftira dünyasını tek hakikat gibi herkese dayatmaya çalışıyorlar. Yalanı ne kadar büyük söylerlerse inandırmasının da o kadar kolay olacağı telkinine öylesine iman etmiş durumdalar ki freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorlar. Varsın gitsinler, eninde sonunda hak ve hakikat duvarına çarparak, kendilerine gelecekler.

Bizim güç ve destek kaynağımız da eser ve hizmet siyasetimizin muhatabı da milletimizdir. AK Parti teşkilatları olarak milletimizle gönül bağımızı güçlü tuttuğumuz müddetçe bunların yalan, iftira, inkar, çarpıtma siyaseti ülkemizde kök salamaz, karşılık bulamaz."

- "Başarmak dışında bir alternatifimiz yoktur"

Erdoğan, "Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderinin bütünleştiği" ifadesinin sıradan bir siyasi argüman değil, hakiki bir tespit olduğunu söyledi.

Çok partili siyasi hayata geçişle birlikte geriye doğru bir asırlık kayıplarını telafi etme fırsatı yakalayan Türkiye'nin, bu tarihi hamlesinin ardı ardına gelen darbelerle durdurulduğunu, yeniden demokratik ve ekonomik geri kalmışlığa mahkum edildiğini belirten Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ülkeye çağ atlattırmak için başlattığı büyük atılımın önünün de ardından gelen koalisyonlu yıllar, terör ve darbe tehditleriyle bir kez daha kesildiğini, AK Parti'nin bu tarihi görevi tamamlamanın sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 seçimleri de bu büyük medeniyet ve tarih mücadelesinin çağımızdaki zirvesinden önceki son durağıdır. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık bir vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Büyük kongresini yapmış, il, ilçe, belde teşkilatlarını genel merkez yönetimine oturtmuş bir parti olarak artık önümüzde beklemeyi gerektirecek hiçbir ajanda kalmadı.

Milletimize ve özellikle de gelecek nesillere yoğun bir vebalin altındayız. Burada hassasiyetimiz çok önemli. Çalışmak, daha çok çalışmak ve sonunda başarmak dışında bir alternatifimiz yoktur. AK Parti teşkilatları yanında Meclis'te Cumhur İttifakı, hükümette Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum."

- "Meclis'in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide, meydanlarda olacağız"

Bugün il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının bir arada olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir şey hatırlatacağım, burada kabine üyelerimiz var, yardımcıları var, milletvekillerimiz var. Meclis ara veriyor. Meclis'in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide olacağız, meydanlarda olacağız. Şunu özellikle hatırlatacağım, arazide yapacağımız çalışmaların raporlarını genel merkeze kesinlikle raporlayacağız. Grup başkanvekilliğine, vekillerine raporlayacağız. Hangi arkadaşlarımız ne kadar çalışma yaptı, nasıl çalışma yaptı, hangi ilimizin durumu nedir, ne değildir bunları sizlerden alacağız. Yoksa bir turistik seyahat olarak illerimize gideceksek nafile. 2023'e eğer kararlı bir şekilde hazırlanacaksak, bizim için şurada son iki durak var, çok önemli. Bu 2021'dir, 2022'dir. 2023 tamamen seçim yılıdır. Bu çalışmayla birlikte biz, istikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz.

Bir de neler söylediğini görüyorsunuz. Neymiş, gelince uçakları satacakmış. Yahu senden öncekiler de bunları söyledi. Bir defa devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden senin haberin yok. Yani uçakları sattığın zaman devleti yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın, neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yarış edeceksin, neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Trene binersin, otobüslerle beraber seyahat edersin ve ondan sonra da 'Ben muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağım' dersin. Atatürkçüsün ya. Anlamaz, ama iyi bir vergi memuru olduğunu söylüyor. Oradan topladığı paralarla tarifeli uçağa binecekmiş. Hayırlısı olsun. Sen bu kafayla daha çok gidersin."

Millet İttifakı'nın diğer üyelerinin de farklı olmadığını söyleyen Erdoğan, "Aynı. Bunlardan bir şey olmaz. Biz, şimdi bir şey getiren var filan demiyoruz ama eşeği sağlam kazığa bağla ki ondan sonra Allah'a emanet edelim. Onun için de tedbirleri almamız lazım. Şimdi Meclis ara veriyor. Dolayısıyla kapı kapı dolaşmak mecburiyetindeyiz. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep birlikte. Kabine üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımız, bakan yardımcılarımız hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam." dedi.

Toplantıda, Diyarbakır'ın Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ile Giresun'un Dereli ilçesi Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AK Parti'ye katıldı.

(Bitti)

