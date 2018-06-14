Erdoğan Arıkan'ın yaptığı yoruma sosyal medyada tepki yağdı!

2018 Dünya Kupası heyecanı Rusya-Suudi Arabistan karşılaşması ile başladı…
İlk yarısı 2-0 Rusya’nın üstünlüğü ile sona eren karşılaşmaya TRT spikeri Erdoğan Arıkan damga vurdu. Saat 18.00’de başlayan mücadelede, sahadaki top toplayıcıların kız olması sebebiyle topu oyuna geç sokabileceklerini ve anlayışlı olmak gerektiğini söyleyen Arıkan’a sosyal medyada tepki yağdı.
”Bu maçın şöyle bir özelliği var top toplayıcıların tamamı kız ve zaman zaman hata yapmaları normal” diyen Erdoğan Arıkan’a cinsiyetçi ayrım yaptığı iddiasıyla sosyal medya üzerinden yüzlerce yorum yapıldı.
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