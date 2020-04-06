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Erdoğan, Başkan Öz’ün dile getirdiği talebi çözüme kavuşturdu

ERZURUM HABERLERİ  | 06.04.2020 16:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti İl Başkanları ile telekonferans yoluyla düzenlediği toplantıda AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün dile getirdiği tohum talebi karşılık buldu.

Erdoğan, Başkan Öz’ün dile getirdiği talebi çözüme kavuşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti İl Başkanları ile telekonferans yoluyla düzenlediği toplantıda AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün dile getirdiği tohum talebi karşılık buldu. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” programının başlatıldığı duyuruldu.
Erzurum’dan Ülke Tarımına Kelebek Etkisi
Telekonferansla yapılan toplantıda COVİD-19 salgınıyla mücadele kapsamında tarımın önemine vurgu yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum Pasin Ovası başta olmak üzere Erzurum’un ekilebilir alanlarının değerlendirilmesi gerektiğini dile getirmişti. Talebi olumlu karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir kurulun oluşturulduğu müjdesini vererek durumun değerlendirileceğini kaydetmişti.
Tohumun %75’i hibe olacak
Edinilen bilgiye göre toplantının üzerinden bir hafta bile geçmeden konuyu çözüme kavuşturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli talimatları vererek ülke tarımında adeta kelebek etkisi oluşturdu. Başkan Öz’ün talebiyle başlayan Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında 21 ilde buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik tohumu hibe olarak dağıtılacak. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilere tohumların yüzde 75’inin hibe edileceği vurgulandı.
Yaklaşık 20 milyon TL bütçeyle uygulanmaya başlanan proje kapsamında 364 bin dekar alanın ekilerek toplam 70 bin ton rekolte elde edilmesi öngörülüyor. Proje sonunda elde edilecek bitkisel üretim değerinin 220 milyon TL olması bekleniyor. Proje kapsamına alınan iller şöyle: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat.
Başkanlık Sisteminin Gücü
Gündeme getirilmesinin üzerinden henüz bir hafta bile geçmeden projelendirilip uygulamaya konulan tohum desteği, Başkanlık sisteminin gücünü bir kere daha ortaya koydu. Yeni sistemle birlikte daha hızlı ve etkin bir çalışma gücü elde eden Cumhurbaşkanlığı makamı, ülkenin her sorunuyla yakından ilgilenebilmenin yanı sıra etkili hızlı çözüm üretebilme yeteneği de kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan Başkanlık sisteminin bürokratik engelleri ortadan kaldırması sayesinde daha hızlı ve etkili çözümlerin üretilmesi, COVID-19 salgınının ülkemize girişini üç ay ertelemişti. Virüsün ülkemizde görülmesinden itibaren alınan hızlı ve etkili tedbirler ile kontrol elde tutulmaya devam edilirken, Başkanlık sistemi ile bürokratik engellerin tarihe karışmış olmasının her alanda kararlılığı ve gücü devreye soktuğu görülüyor.

Erdoğan, Başkan Öz’ün dile getirdiği talebi çözüme kavuşturdu

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