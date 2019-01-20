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Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Konvoyu durdurdu ve...

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HABER  | 20.01.2019 21:30 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından havalimanına giderken şehir merkezinde bir simitçiye uğradı, burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Konvoyu durdurdu ve...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı.
Bir otelde düzenlenen yemek basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından havaalanına hareket etti. Yolculuk esnasında konvoyu durduran Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.
Daha sonra, balıkçı ve simitçi dükkanlarına giren Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti.
Simitçi dükkanında ikram edilen simitlerin tadına bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla bir süre sohbet etti.
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Anahtar Kelimeler:
erdoğan ordu simit oyuncak

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