'Erdoğan istifasını istedi Büyükekşi kabul' etmedi iddiası gündem olmuştu! Fatih Altaylı, "Erdoğan'la yakın" diyerek yeni TFF Başkanlığı için isim verdi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski Ankaragücü Başkanı'nın maç sonrası hakeme yumruk atması ve ardından Suudi Arabistan'daki Süper Kupa Finali'nin yaşanan 'Mustafa Kemal Atatürk' krizi sonrası iptal edilmesi sonrası tüm okların hedefi haline gelmişti. Günlerdir Büyükeşi'nin istifa edip etmeyeceği spor kamuoyunda konuşulurken, Erman Toroğlu çok konuşulan bir iddiayı ortaya attı.

TOROĞLU: "ERDOĞAN İSTİFASINI İSTEDİ, BÜYÜKEKŞİ KABUL ETMEMİŞ"

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Dedikodu dolaşıyor etrafta duyuyorum, kulağıma geliyor. Güya Spor Bakanı Osman Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye 'İstifa et Cumhurbaşkanımız istiyor' demiş. Büyükekşi de demiş ki 'Ben sizin söylemenizle istifa etmem kendisi bana söylesin. Ben şu anda istifa etmem EURO 2024 var ben bu şampiyonaya gideyim ondan sonra edeceksem de edeyim' demiş"

ALTAYLI DA DAHİL OLDU

Toroğlu'nun iddiaları bir anda gündem yaratırken, gazeteci Fatih Altaylı da konuya dahil oldu.

Altaylı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"TOROĞLU SÖYLÜYORSA DOĞRUDUR!"

"Erman Toroğlu söylüyorsa doğrudur! Mehmet Büyükekşi'nin söyleyebileceği bir cümle, oraya gitmek istemesi de normaldir. Bunu diyebilir bunun karşılığı olabilir mi olabilir. Cumhurbaşkanı, iyi kardeşim gitsin sonra istifa etsin de diyebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Büyükekşi birbirine uzak insanlar değil.

"TFF BAŞKANLIĞI İÇİN CEMİL KAZANCI'NIN İSMİ GEÇİYOR"

Futbol denen pislik çukurunun içerisinde hep birlikte debelenebilirler, benim hiç ilgimi çekmiyor. Göksel Gümüşdağ için adı geçiyor demiştim ama Cemil Kazancı'nın adı geçiyor. AKSA'nın sahibi Beşiktaşlı kendisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın olduğu da biliniyor. Cemil Kazancı'nın Mehmet Büyükekşi'den daha iyi olacağı kesin."





