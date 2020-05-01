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Erdoğan Yeşilyurt'a Trabzonspor ve Beşiktaş da talip

SİVASSPOR HABERLERİ  | 01.05.2020 12:29 | Son Güncelleme

Süper Lig’de liderlik mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor’un tecrübeli ismi Erdoğan Yeşilyurt’u Galatasaray’dan sonra Beşiktaş ve Trabzonspor da gündemine aldı.

Galatasaray’dan sonra Beşiktaş ve Trabzonspor’un da gündeminde. Koronavirüs nedeniyle liglere verilen ara sonrası sonrasının da planlamalarını yapan Süper Lig kulüpleri transfer çalışmalarında da ekonomik nedenlerden dolayı bonservis bedeli olmayan oyunculara yöneldi.

Bu sezon kırmızı-beyazlı formayı ligde 21, kupada ise 6 kez terleten 26 yaşındaki futbolcu 5 gol kaydederken 6 golün de hazırlayıcısı oldu. Her iki kanatta da forma giyebilen ayrıca on numara pozisyonunda da görev alan Yeşilyurt iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Önceliği Sivasspor’da kalmak olan tecrübeli oyuncu kulübüyle anlaşamadığı takdirde yeni sezona şampiyonluk yarışı içinde olacak 4 büyük takımdan birinde forma giyme şansı yüksek.

(DHA)

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