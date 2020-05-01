Erdoğan Yeşilyurt'a Trabzonspor ve Beşiktaş da talip

Galatasaray’dan sonra Beşiktaş ve Trabzonspor’un da gündeminde. Koronavirüs nedeniyle liglere verilen ara sonrası sonrasının da planlamalarını yapan Süper Lig kulüpleri transfer çalışmalarında da ekonomik nedenlerden dolayı bonservis bedeli olmayan oyunculara yöneldi.
Bu sezon kırmızı-beyazlı formayı ligde 21, kupada ise 6 kez terleten 26 yaşındaki futbolcu 5 gol kaydederken 6 golün de hazırlayıcısı oldu. Her iki kanatta da forma giyebilen ayrıca on numara pozisyonunda da görev alan Yeşilyurt iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Önceliği Sivasspor’da kalmak olan tecrübeli oyuncu kulübüyle anlaşamadığı takdirde yeni sezona şampiyonluk yarışı içinde olacak 4 büyük takımdan birinde forma giyme şansı yüksek.
(DHA)
İşte Falcao gerçeği! Adını listeye yazdırdı
F.Bahçe'nin yeni hocası kim olacak? Flaş açıklama
Beşiktaş'ta ayrılık iddiası
F.Bahçe'den Mustafa Cengiz mesajı
Oğuzhan Özyakup'tan flaş Beşiktaş açıklaması
Genç futbolcu hayatını kaybetti
G.Saray'dan Mustafa Cengiz açıklaması
Milli futbolcu karantinaya alınıyor
İtalya'da ligleri bakanlar kurulu belirleyecek
İtalya'da kayıp 800 milyon Euro
Sosa bir ilki yaşıyor
UEFA maç kararlarını 27 Mayıs'ta verecek!
Trabzonspor kar açıkladı!
Almanya ligi için karar bekleniyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum