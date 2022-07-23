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  4. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık Gülşen'e sahnede böyle takıldı: Kapalı görmeye alışık değiliz

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık Gülşen'e sahnede böyle takıldı: Kapalı görmeye alışık değiliz

23.07.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sonrası sahnelere dönen Gülşen ne giyse olay oluyor. Özellikle derin bacak dekoltesi ve sütyensiz seçimleriyle adından söz ettiren Gülşen Zonguldak'ta sahneye çıktı. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise sahnede Gülşen'in kıyafetine bomba sözlerle takıldı.

"22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali"nde sahneye çıkan Gülşen yine herkesi coşturdu. Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen siyah bir elbise tercih etti.

Gülşen'in sahneye siyah göbek dekolteli kıyafetle çıktığını gören Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık sahnede bombayı patlattı.

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"HOŞUMA GİTMEDİ"

Hediyelerini vermek için sahneye çıkan Posbıyık da Gülşen'in kıyafetine yorumsuz kalamadı. Espri yapan Posbıyık, "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" dedi.

Posbıyık'ın sözleri hem seyircileri hem de eşi Neriman Posbıyık ve Gülşen'i güldürdü.

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