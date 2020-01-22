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Ereğli Belediyesi metruk bina bırakmıyor

KONYA HABERLERİ  | 22.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların şikayetleri ve tespit edilen metruk binaları yıkıyor.Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların şikayetleri ve tespit edilen metruk binaları yıkarak olumsuz kullanımlara ve huzursuzluk oluşturmasına imkan vermiyor.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların şikayetleri ve tespit edilen metruk binaları yıkıyor.
Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların şikayetleri ve tespit edilen metruk binaları yıkarak olumsuz kullanımlara ve huzursuzluk oluşturmasına imkan vermiyor. Özellikle ilçe merkezinde bulunan metruk binaların yıkılması vatandaşlar tarafından olumlu tepkiler alıyor. Vatandaşlar duyarlılığı ve hizmetleri için Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’ya teşekkür etti.

“Karanlık hiçbir nokta kalmayacak”
Ereğli’de huzuru tahsis etmenin öncelikleri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Oprkuçu, “Ereğlimizin çeşitli noktalarında kullanılmayan, yıkılmak üzere olduğu için de tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk binaların sahipleri ile iletişim halinde yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu binaların hemşehrilerimizin can güvenliğini tehdit etmelerinin yanında madde kullanıcıları ve benzer zararlı alışkanlıklara fırsat verdiği için de huzursuzluk oluşturuyor. Hem kötü görüntüyü ortadan kaldırmak hem de hemşehrilerimizin huzurunun bozulmasını engellemek amacıyla metruk binaları yıkmaya devam edeceğiz. Ereğlimizde huzuru bozacak karanlık hiçbir nokta kalmayacak. Bu doğrultuda bu tip binaların belediyemize bildirilmesini hemşehrilerimizden rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yoğun mesai harcıyoruz”
Hiçbir şeyin çocukların, gençlerin ve herhangi bir vatandaşın can güvenliğinden önemli olmadığını ve huzuru inşa etmenin önemini vurgulayan Başkan Oprukçu, “Özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin ve bütün hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu hizmet planlamalarımızın en önemli halkasıdır. Huzuru inşa etmek gibi bir mecburiyetimizin hatta mahkumiyetimizin olduğu bilinci ile hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu anlamda da elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteriyor ve yoğun mesai harcıyoruz”

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