Ereğli’de okul servislerine denetim

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma kuvvetleri ile birlikte okulların açılmasıyla faaliyetlerine başlayan okul servislerinde covid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Denetimleri titizlikle yürüttüklerine vurgu yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Covid-19 tedbirleri kapsamında hemşehrilerimizin sıklıkla hizmet aldığı işletmelerimiz, pazar yerlerimizde belirli periyotlarda denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında okullarımızın örgün öğretime başlamasıyla birlikte okul servisleri denetimlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okullarına güvenle ulaşmalarını sağlayan servislerimizin covid-19 tedbirlerine de uyacaklarına olan güvenimiz tamdır. Bu noktada hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizi belirterek yavrularımız için 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı, uğurlu olmasını ve başarılı bir yıl geçirmelerini dilerim” dedi.



