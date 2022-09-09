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Eren Abluka-17 Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

09.09.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eren Abluka-17 Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü 14 kalaşnikof piyade tüfeği ve 5 el bombası ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-17 Operasyonları kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığının aldığı istihbarat sonucu Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyü Güven mezrasında dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü 14 kalaşnikof piyade tüfeği ve 5 el bombası bulundu.

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İçişleri Bakanlığı Silopi

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