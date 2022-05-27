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Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi

27.05.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli kırsalında tespit edilen sığınakta çok sayıda mühimmat ile 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi bulundu

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka-7 Operasyonu kapsamında, Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta çok sayıda mühimmat ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Eren Abluka-7 Operasyonu çerçevesinde Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde bir sığınak tespit edildi.

PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınaktaki aramada 40 kalaşnikof mühimmatı ve 2 şarjör, 210 litre mazot, 160 litre benzin, çok sayıda elbise, uyku tulumu ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi, kıyafet ile inşaat malzemesi ele geçirildi.

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