Eren Abluka-7 Operasyonu'nda PKK'nın sığınağı ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka-7 Operasyonu kapsamında, Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta çok sayıda mühimmat ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Eren Abluka-7 Operasyonu çerçevesinde Tunceli'nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde bir sığınak tespit edildi.
PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınaktaki aramada 40 kalaşnikof mühimmatı ve 2 şarjör, 210 litre mazot, 160 litre benzin, çok sayıda elbise, uyku tulumu ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi, kıyafet ile inşaat malzemesi ele geçirildi.
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