Mbaye Diagne'den dikkat çeken paylaşım

West Brom'la sözleşmesi biten Mbaye Diagne henüz kampa katılmadı. Senegalli oyuncu çalışmalarına tek başına devam ediyor. Sezon sonunda Premier Lig'den pek çok takımın Diagne'yi isteyeceği iddia ediliyordu.

DIAGNE ORTAYA ÇIKMADI

Galatasaray sezonu 3 hafta önce açtı ama Diagne hala ortaya çıkmadı. Senegalli forvet, ilk önce West Bromwich Albion ile sözleşmesinin 30 Haziran’da sona erdiğini belirterek Florya’ya gelmedi, sonra da transfer için izin istedi.

TRANSFERİ İÇİN İZİN İSTEDİ

West Bromwich Albion’un Premier Lig’den düşmesine karşın 29 yaşındaki futbolcu, İngiltere’de kendini göstermeyi başardı. Bu nedenle transfer olabilmek için teknik direktör Fatih Terim’den süre istedi.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

Senegalli oyuncuya izin verilirken, bu hafta durumunun netleşmesinin beklendiği bildirildi. Galatasaray’da gözden çıkarılan Diagne için en kötü olasılıkla 3 milyon euro bonservis beklendiği bildirildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Diagne'den sürpriz paylaşım geldi. Kalbi kırık emoji bırakması akıllarda soru işareti yarattı.

4.8 MİLYON EUROLUK MAAŞ YÜKÜ

İki sene daha kontratı bulunan Diagne’nin ayrılması durumunda Cim-Bom, toplamda 4.8 milyon euroluk garanti maaş yükünden de kurtulmuş olacak. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, Diagne’nin gitmesini dört gözle bekliyor.

WEST BROMWİCH'E KİRALANDI

Kasımpaşa’dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ancak Galatasaray’a katkısı çok az görünen Mbaye Diagne, daha sonra Club Brugge’e kiralanmış, dönüşü sonrasında da İngiltere’de West Bromwich Albion’un yolunu tutmuştu. Senegalli futbolcu, geçen sezon Galatasaray formasıyla 9, West Bromwich ile de 3 gol, 2 asist bulmuştu.



