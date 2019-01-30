Eren Derdiyok'a Meksika'dan teklif geldiği iddia edildi

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Eren Derdiyok için flaş bir gelişme yaşandı.
Santrfor transferi için çalışmalarını yürüten Galatasaray'a Eren Derdiyok için Meksika'dan geldiği belirtildi.
360 TV'nin haberine göre; Meksika'dan bir kulüp, Eren Derdiyok için Galatasaray'a teklif yaptı.
TARAFTAR İSTEMİYOR
Eren Derdiyok'un ilk yarıdaki performansı nedeniyle Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmamıştı.
İsviçre pasaportlu forvetin, Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek.
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