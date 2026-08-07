Eren Derdiyok Galatasaray'a yeni göreviyle geri döndü!

Galatasaray'da altyapı yapılanması sürüyor. Sarı-kırmızılılarda U17 takımının teknik sorumluluk görevine eski futbolcu Eren Derdiyok getirildi.

EREN DERDİYOK U17'NİN BAŞINDA

Galatasaray, altyapı takımlarında teknik yapılanmasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte U17 takımının teknik sorumluluk görevine eski milli futbolcu Eren Derdiyok getirildi.

Futbolculuk kariyerinde önemli kulüplerde forma giyen Derdiyok, bundan sonra Galatasaray'ın genç oyuncularının gelişimi için görev yapacak. Derdiyok, son olarak Basel'in U19 takımının başında görev almıştı.

ALTYAPIDA YENİ DÖNEM

Galatasaray daha önce de U19 takımı için dikkat çeken bir hamle yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, genç teknik direktör Alpaslan Erdem'i U19 takımının başına getirerek altyapıda yeni bir yapılanmanın sinyalini vermişti.

Potansiyeli ve genç teknik adam kimliğiyle öne çıkan Erdem'in göreve getirilmesi taraftarlar arasında da heyecan yaratmıştı.

GENÇLERİN GELİŞİMİ ÖN PLANDA

Eren Derdiyok'un U17 takımının başına getirilmesiyle Galatasaray'ın altyapıda eski futbolcularını teknik kadrolarda değerlendirme anlayışını sürdürdüğü görülüyor.

Sarı-kırmızılılarda yeni yapılanmayla birlikte genç oyuncuların A Takım'a kazandırılması ve gelişimlerinin daha yakından takip edilmesi hedefleniyor.