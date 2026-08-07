SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu ilk maçında içerde Sturm Graz'ı 2-0 ile geçen Fenerbahçe, rakibine deplasmanda konuk oluyor. Futbolseverler ise rövanş karşılaşmasının tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte temsilcimizin play-off turu öncesindeki Sturm Graz karşılaşmasının bilgileri...

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Burak Kavuncu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki ilk sınavında Sturm Graz'ı Kadıköy'de konuk etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sergilediği etkili futbolla Avusturya temsilcisini 2-0 mağlup ederek tur yolunda önemli bir avantaj sağladı. Fenerbahçe'nin galibiyetinde Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un attığı goller belirleyici oldu.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? 1

Fenerbahçe'nin Sturm Graz deplasmanına çıkacağı rövanş maçı 11 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da oynanacak. Mücadele, Strum Graz'ın maçlarını oynadığı UPC Arena'da yapılacak. Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçı, TV100'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

PLAY-OFF'A KALIRSA RAKİBİ BELLİ!

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? 2

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı geçmesi halinde play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisini elemesi durumunda Devler Ligi'ne kalma yolundaki son engeli bu iki takımdan biriyle aşmaya çalışacak. Sparta Prag-Lyon karşılaşmasının ilk mücadelesi ev sahibi Prag'ın 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Lukaku transferini bitiriyor! Defansların korkulu rüyası olacakFenerbahçe, Lukaku transferini bitiriyor! Defansların korkulu rüyası olacak
Fenerbahçe'de Ederson için karar verildi! Formayı da kaptırmıştıFenerbahçe'de Ederson için karar verildi! Formayı da kaptırmıştı
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe şampiyonlar ligi Sturm Graz-Fenerbahçe maçı Sturm Graz-Fenerbahçe maçı hangi kanalda Sturm Graz-Fenerbahçe maçı saat kaçta Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

'Çerçeve yasa' teklifi komisyonda kabul edildi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Gündem yaratan Selahattin Demirtaş iddiası! Akın Gürlek’ten açıklama geldi

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Romelu Lukaku, Süper Lig devine imzayı atıyor! Haber yolladı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Bakım evinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.