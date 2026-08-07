Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki ilk sınavında Sturm Graz'ı Kadıköy'de konuk etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sergilediği etkili futbolla Avusturya temsilcisini 2-0 mağlup ederek tur yolunda önemli bir avantaj sağladı. Fenerbahçe'nin galibiyetinde Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un attığı goller belirleyici oldu.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz deplasmanına çıkacağı rövanş maçı 11 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da oynanacak. Mücadele, Strum Graz'ın maçlarını oynadığı UPC Arena'da yapılacak. Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçı, TV100'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

PLAY-OFF'A KALIRSA RAKİBİ BELLİ!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı geçmesi halinde play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisini elemesi durumunda Devler Ligi'ne kalma yolundaki son engeli bu iki takımdan biriyle aşmaya çalışacak. Sparta Prag-Lyon karşılaşmasının ilk mücadelesi ev sahibi Prag'ın 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti.