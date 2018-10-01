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Eren Derdiyok Porto maçında forma giyebilecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.10.2018 20:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'a Eren Derdiyok müjdesi! Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto ile karşılaşacak Galatasaray'da Eren Derdiyok'un sakatlığını atlattığı ve sahadaki yerini alabileceği belirtildi.

Eren Derdiyok Porto maçında forma giyebilecek

Galatasaray'a Porto ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi iyi haber geldi. Eren Derdiyok'un sakatlığının geçtiği ve Porto karşısında takımdaki yerini alacağı belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Erzurumspor maçında sahadaki yerini alamayan Eren'in Portekiz'deki maça ilk 11'de başlayabileceği kaydedildi.

İLK MAÇIN YILDIZLARINDANDI

Eren Derdiyok, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Lokomotiv Moskova maçında güzel bir frikik golü atmış ve oynadığı futbolla alkış almıştı.

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Galatasaray eren derdiyok

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