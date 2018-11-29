SPOR

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.11.2018 09:10 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi D Grubu 5'inci maçında Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda kaybederek üst tura çıkma şansını kaybeden Galatasaray'da taraftarlar Eren Derdiyok'a başarısız performansı nedeniyle büyük tepki gösterdi.

İşte Twitter'daki Eren Derdiyok tepkileri...

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray eren derdiyok

En Çok Okunan Haberler

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Fatih Terim: Manuel Fernandes şu an gündemimizde yok ama...

Fatih Terim: Manuel Fernandes şu an gündemimizde yok ama...

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne gitme ihtimalleri

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne gitme ihtimalleri

Fatih Terim: Galatasaray taraftarı bize Ocak ve Temmuz'da müsaade edecek

Fatih Terim: Galatasaray taraftarı bize Ocak ve Temmuz'da müsaade edecek

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 3 yorum
GS'liler, GS adasını 'O' isteyene vermeden kurtuluşunuz yok... Ada gidecek rahat edeceksiniz... Şampiyonluk bile gelir... başka kurtuluşunuz yok... Ada birisinin kafasına takıldı; istiyor... Aynı Riva gibi... ham hum şaralop yapılacak... geçmiş olsun..verin adayı; şampiyon olun....adasız olmaz...
Zorlamayın işte oynamayı bilmiyor . Fatih hocam saygım var ama inşallah bu işin içinde torpil yoktur . oynamasını bilmiyor eren bunu bilmene rağmen oynatman çok garip. muğdatı oynat kardeşim
olmuyor, ne yapsan olmuyor bu kaçıncı ayrılık akşamı,
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
G.Saray o toplantıya katılmıyor!

G.Saray o toplantıya katılmıyor!

Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti

'Rüzgarın bile gol atma ihtimali...'

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne gitme ihtimalleri

G.Saray Avrupa Ligi'ne nasıl gider?

Fatih Terim: Manuel Fernandes şu an gündemimizde yok ama...

Fatih Terim Fernandes'i açıkladı!

Fatih Terim: Galatasaray taraftarı bize Ocak ve Temmuz'da müsaade edecek

Fatih Terim'den G.Saray taraftarına mesaj

Muslera, Ozan Kabak ve Onyekuru'dan Lokomotiv maçı yorumu

''Moralim çok bozuk, sinirliyim''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.