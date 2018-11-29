İşte Twitter'daki Eren Derdiyok tepkileri...
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
Eren Derdiyok'un Lokomotiv Moskova performansı taraftarın tepkisini çekti
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