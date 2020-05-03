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Erenler’de bahar temizliği sürüyor

SAKARYA HABERLERİ  | 03.05.2020 16:08 | Son Güncelleme

Erenler Belediyesi sokağa çıkma sınırlandırılması yaşanan günlerinde ilçedeki sanayi siteleri ve caddelerde süpürme, yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Üç günlük sokağa çıkma sınırlandırılmasında da devam eden çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, Marangozlar Sanayi Sitesi ve Güney Mobilyacılar Sanayi Sitesinde hummalı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştiği ifade edildi.Çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Her zamanda ifade ettiğimiz gibi hedefimiz daha temiz bir Erenler.

Erenler Belediyesi sokağa çıkma sınırlandırılması yaşanan günlerinde ilçedeki sanayi siteleri ve caddelerde süpürme, yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Üç günlük sokağa çıkma sınırlandırılmasında da devam eden çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, Marangozlar Sanayi Sitesi ve Güney Mobilyacılar Sanayi Sitesinde hummalı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştiği ifade edildi.
Çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Her zamanda ifade ettiğimiz gibi hedefimiz daha temiz bir Erenler. Bu doğrultuda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tüm gayreti ile çalışıyor. Geçtiğimiz hafta sonunda ekiplerimiz Modern Sanayi ve Atatürk Sanayi Sitelerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdürürken bu hafta sonu gerçekleşen üç günlük sokağa çıkma sınırlandırılmasında da Marangozlar Sanayi Sitesi ve Güney Mobilyacılar Sanayi Sitelerinde çalışmalarına devam ettiler. Sokağa çıkma sınırlandırılmasını fırsat bilerek sanayilerimizde çalışmalarımıza devam ederken ekiplerimiz hafta içerisinde de ilçemizin cadde ve sokaklarında rutin çalışmalarının haricinde çalışmalarına titizlikle devam edecek” dedi.

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