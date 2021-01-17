YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Erenler’de ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Erenler’de ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

17.01.2021 17:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erenler Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.Erenler Belediyesi Karla Mücadele ekipleri meteorolojinin verilerine göre yapılan hazırlıklar sonrasında ve şehir genelinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte Erenler’de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Erenler Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.
Erenler Belediyesi Karla Mücadele ekipleri meteorolojinin verilerine göre yapılan hazırlıklar sonrasında ve şehir genelinde başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte Erenler’de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kırsal yerleşim bölgeleri başta olmak üzere ilçe genelinde yoğun olarak süren kar yağışında ekipler çalışmalarını sürdürecek.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, yaptığı açıklamada, "Karla mücadele ekiplerimiz kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere ilçemizde etkisini gösteren kar yağışında yollarda oluşabilecek tehlikeleri önlemek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Azimle çalışmalarını sürdüren ekiplerimize teşekkür ediyor, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını temenni ediyorum" ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:43
Sabah
08:13
Öğle
13:13
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Sakarya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Kent Eczanesi
Yenikent
Kocacık Eczanesi
Adapazari
Maltepe Eczanesi
Adapazari
Pırıldar Eczanesi
Adapazari
Sinem Eczanesi
Adapazari
Hastane Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Hendek’te yoğun kar mesaisi

Hendek’te yoğun kar mesaisi

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Yolda kalan vatandaşların yardımına polis ekipleri koştu

Yolda kalan vatandaşların yardımına polis ekipleri koştu

Kar yağışının etkili olduğu mahallelerde çalışmalara devam ediliyor

Kar yağışının etkili olduğu mahallelerde çalışmalara devam ediliyor

Vali Kaldırım’dan Sakaryaspor’a deplasman desteği

Vali Kaldırım’dan Sakaryaspor’a deplasman desteği

Serdivan’da 16 binden fazla erzak kolisi ile 2 milyondan fazla maske dağıtıldı

Serdivan’da 16 binden fazla erzak kolisi ile 2 milyondan fazla maske dağıtıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.