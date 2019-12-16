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Ergan Dağı'nda kartpostallık manzara!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Erzincan'daki Ergan Dağı havaların soğumasıyla birlikte kartpostallık görüntülere kavuştu. Buz manzarasının arttığı bölgede gölet doyumsuz bir manzara oluşturdu.

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Erzincan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi’nde suni kar üretimi için kullanılan kar göletinin yüzeyi soğuk havayla birlikte buz tuttu. Yaklaşık 5 santimetre buzla kaplanan gölet doyumsuz bir manzara oluşturdu. Ergan Dağına gelen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kartopu oynayarak kışın tadını çıkardı.

Buz tutan gölet ve küçük şelalelerin doyumsuz bir manzara oluşturduğunu kaydeden üniversite öğrencisi Anıl Kaya, “Ergan Dağı çok güzel bir manzaraya bürünmüş. Donan göl ve çevresi muhteşem. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ederim” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Ergan Dağı

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