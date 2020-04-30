Ergani’de evden çıkamayan vatandaşlara gıda kolisi dağıtılıyor

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara gıda kolisini kendi elleri ile dağıtıyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, mahalle mahalle dolaşarak sokağa çıkamayan vatandaşlara gıda kolisi dağıtıyor. Bu süreçte Ergani halkı için gece gündüz demeden görevlerinin başında olduklarını kaydeden Kaymakam Öztürk, “65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı nedeni ile dışarıya çıkamayan vatandaşlarımızın ilaçlarını alıyor, maaşlarını çekiyor alışverişlerini yapıyor, onlar için gıda hazırlıyoruz. Bütün yaşlılarımız değerlerimiz ve başımızın tacıdır. Bu zor zamanda ve zor şartlarda gönlümüz de desteğimiz de onlarladır. Tek istediğimiz onların sağlıklı ve huzurlu olmaları ve evde kalmalarıdır. Rabbim tüm yaşlılarımıza sağlıklı ömürler nasip etsin, hastalarımıza da tez zamanda şifa eylesin inşallah” dedi.

Gıda kolilerini alan vatandaşlar da Kaymakam Öztürk’e teşekkür etti.

