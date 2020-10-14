YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ergene Belediye Başkanı Yüksel'in Kovid-19 tedavisi İstanbul'da sürecek

Ergene Belediye Başkanı Yüksel'in Kovid-19 tedavisi İstanbul'da sürecek

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.10.2020 16:36 | Son Güncelleme

Ergene Belediye Başkanı Yüksel'in Kovid-19 tedavisi İstanbul'da sürecek

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi İstanbul'da devam edileceği bildirildi.

Ergene Belediyesinden yapılan açıklamada Yüksel'in tedavisinin İstanbul'da devam edeceği belirtildi.

Yüksel'in Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tedavisinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmesi adına Çorlu Devlet Hastanesinden sevki gerçekleşen Belediye Başkanımız Rasim Yüksel'in durumu normal, bilinci açıktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederiz. Dualarımız Ergene Belediye Başkanımız için."

Geçen hafta testi pozitif çıkan Yüksel, Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik Merakla bekleniyordu! iPhone 12'de müthiş özellik
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Tekirdağ Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
13:01
İkindi
16:06
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Ilgaz Eczanesi
Cerkezkoy
Semra Eczanesi
Corlu
Vatan Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Kardelen Eczanesi
Cerkezkoy
Tütüncü Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Çorlu’da hobi bahçelerine kayıtlar için son gün 31 Ekim
Çorlu’da hobi bahçelerine kayıtlar için son gün 31 Ekim
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Sarıkurt makamına bisikletle gitti
Başkan Sarıkurt makamına bisikletle gitti
AK Gençler’de kongre şöleni
AK Gençler’de kongre şöleni
Kadın Sığınma Evi Tamamlandı
Kadın Sığınma Evi Tamamlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.