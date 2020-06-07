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Ergene Belediyesi sıcak yemek hizmetine devam ediyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.06.2020 13:58 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi pandemi döneminde evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımında bulunmaya devam ediyor.Ergene Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunup dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara üç çeşit sıcak yemek yardımında bulunuyor.

Ergene Belediyesi sıcak yemek hizmetine devam ediyor

Ergene Belediyesi pandemi döneminde evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımında bulunmaya devam ediyor.
Ergene Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunup dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara üç çeşit sıcak yemek yardımında bulunuyor. Ergene Belediyesi aşçıları tarafından hijyenik ortamda hazırlanan yemekler paketlenip Belediye personelleri tarafından vatandaşların evlerine bırakılıyor.
Pandemi döneminde aralıksız bir şekilde sıcak yemek servisinde bulundukların belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 73 aileye toplamda 650 sefer sıcak yemek yardımında bulunduklarını belirtti. Yüksel, “Virüsle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde ilçemizde virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunup dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi bulundukları konumdan biraz olsun kurtarmak, huzurlu ve mutlu olmalarını sağlamak için imkanlarımız dahilinde sosyal belediyecilik anlayışımızla hareket ediyoruz. Halkımızın sofralarına bir katkımız olması ve yüzlerinin gülmesi için çaba sarf ediyoruz. Amacımız ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatarak bir nebze olsun mutlu olmalarını sağlamak ve yalnız olmadıklarını hissettirmektir” dedi.

Ergene Belediyesi sıcak yemek hizmetine devam ediyor

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