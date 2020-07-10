Ergene’de kilit parke taş döşeme ve yol iyileştirme çalışmaları sürüyor

Ergene’de kilit parke taş yapımı ile mevcut yolların bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam eden Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi Ortaç Sokak’ta kilit parke taş döşeme çalışmalarına başladı.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan kilit parke taş çalışmaları ile mevcut yolların bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler Yeşiltepe Mahallesi Ortaç Sokak’ta kilit parke taş döşeme çalışmalarında bulunurken, ayrıca Cumhuriyet Mahallesi’nde yolların bakım, onarım ve düzenlemesi yapılıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, nerede insan orada hizmet düşüncesiyle hareket ederek Ergene’de yapılmayan yolun kalmayacağını, belediyenin durmaksızın gösterdiği faaliyetlerle her yere yetişmeye çalıştığını belirterek, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekiplerimizin yürüttüğü çalışmaları vatandaşlarımızın da memnuniyetle karşıladığını görmek bizleri son derece mutlu ediyor” dedi.

