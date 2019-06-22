Ergin Ataman 18. kupasını kazandı

Bir sonraki sezon Galatasaray'ın başına geçen Ataman, sarı-kırmızılı takımı da şampiyonluğa taşımayı bildi. Ergin Ataman, 2018-2019'da ise Anadolu Efes ile bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşamayı başardı.

Ergin Ataman, Anadolu Efes'i lig şampiyonluğuna taşıyarak başantrenörlük kariyerinde 4. kez bu başarıyı yakaladı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini 2008-2009 sezonunda yine lacivert-beyazlı takımın başında yaşayan 53 yaşındaki Ataman, 2011-2012'de ise Beşiktaş'a şampiyonluğu getirdi.

Anadolu Efes'in başında bu sezon play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 4-3 üstünlük sağlayarak lig şampiyonluğa uzanan Ataman, 18 yıl sonra takımını THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e taşıyıp, final oynatarak bir önemli başarıya daha imza attı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i şampiyonluğa taşıyan başantrenör Ergin Ataman, ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Ataman, Süper Lig'de kazandırdığı şampiyonlukların yanı sıra Avrupa kupalarındaki başarılarıyla da Türk basketbol tarihine geçti.

Ataman, şampiyonluk hasreti çeken takımlara uzun sürenin ardından bu başarıyı yaşatan isim olarak dikkati çekiyor. Ligdeki son şampiyonluğunu 2008-2009'da kazanan Anadolu Efes'i 9 sezon sonra zirveye taşıyan tecrübeli başantrenör, Galatasaray ve Beşiktaş'a da aynı sevinçleri yaşattı. Galatasaray'a 2012-2013 sezonunda şampiyonluk kupasını getiren Ataman, 1989-1990'daki başarıdan 22 sezon sonra sarı-kırmızılı takımın kupayı müzesine götürmesini sağladı. Beşiktaş'ı da 2011-2012'de şampiyon yapan Ataman, siyah-beyazlı takımın 1974-1975'teki sevinçten 36 sezon sonra aynı başarıyı göstermesine katkı verdi.

Beşiktaş ve Galatasaray'a Avrupa'da kupa kazandırdı

Deneyimli başantrenör, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Beşiktaş'a ve Galatasaray'a ilk Avrupa kupası sevinçlerini yaşatarak tarihe geçti.

Beşiktaş'ı 2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge Kupası'nda finale kadar taşıyan Ataman, takımının final mücadelesinde Fransa temsilcisi Elan Chalon'u 91-86 yenmesiyle ikinci kez Avrupa'da kupa kazanma başarısı gösterdi. Ataman, Beşiktaş'ın bu başarısıyla erkek basketbolunda Türkiye'ye 16 yıl sonra Avrupa kupası kazandıran isim oldu.

Ataman, Galatasaray'a ise 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı kazandırarak tarihi bir başarı daha elde etti. Sarı-kırmızılı takım, final ilk maçında 66-62 yenildiği Fransa'nın Strasbourg takımını İstanbul'da 78-67 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

ANADOLU EFES'E AVRUPA LİGİ OYNATTI

Ataman, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde bu sezon Anadolu Efes'i finale kadar taşıdı. Geçen sezon Avrupa Ligi'ni 16. ve son sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, Ataman'ın başantrenörlüğünde bu yıl Dörtlü Final'e kalarak sezonun en dikkat çeken ekibi oldu.