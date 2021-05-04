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  4. Ergin Ataman 4. kez Final Four’da

Ergin Ataman 4. kez Final Four’da

04.05.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 4. kez Euroleague Final-Four’da mücadele edecek.

Ergin Ataman 4. kez Final Four’da

THY Euroleague Play-Off serisinde İspanyol ekibi Real Madrid’i geçen Anadolu Efes’de Başantrenör Ergin Ataman da kariyerinin önemli günlerinden birini yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece Euroleague Final-Four’da 4. kez mücadele edecek.

Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda Yunanistan’da düzenlenen finallerde yarıştı ve 3. oldu. Ataman, 2002-2003 sezonunda da İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile yarışmış, turnuvayı yine 3. sırada tamamlamıştı. Deneyim çalıştırıcı, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile Final-Four’da ikinci oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ergin adamdir..bu yil o yil sampiyonluk yili..
Larkin olmayınca takım oynamıyor, bu adama bu sene bir haller oldu,

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