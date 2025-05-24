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Ergin Ataman'a Fenerbahçe'den gönderme! EuroLeague'deki tarihi zafer sonrası 'mola' paylaşımı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Panathinaikos AKTOR'u 82-76 mağlup ederek tarihinde 4. kez finale yükseldi. Gelen tarihi zafer sonrası Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından gelen 'Mola' paylaşımı ise dikkat çekti. Söz konusu paylaşımın Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'a gönderme olarak yorumlandı.

Ergin Ataman'a Fenerbahçe'den gönderme! EuroLeague'deki tarihi zafer sonrası 'mola' paylaşımı
Devrim Karadağ

THY EuroLeague Final Four organizasyonunun ilk yarı final maçları nrfes kesti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Final Four'da temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR'u 82-76 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

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ERGİN ATAMAN VE EKİBİNİ BU SEZON İLK KEZ MAĞLUP ETTİLER

Bu sezon Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibini ilk kez mağlup eden ve geçen sene Final Four yarı finalinde mağlup olduğu rakibini deviren sarı-lacivertliler, tarihinde 4. kez finale yükselmenin sevincini yaşadı.

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FENERBAHÇE'DEN ATAMAN'A 'MOLA' GÖNDERMESİ

Ergin Ataman'ın Fenerbahçeli taraftarlarla sık sık polemik yaşadığı bilinirken sarı-lacivertli ekip galibiyet sevincinde deneyimli başantrenöre gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin paylaşımında "Finale kadar biraz 'mola'" ifadeleri yer aldı.

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Sarı-lacivertli taraftarların 'Ergin Ataman mola alsana' tezahüratları nedeniyle deneyimli çalıştırıcı ile taraftarlar arasında sık sık yaşanan gerginliğe atıfta bulunan Fenerbahçe, galibiyet sonrasında bu duruma gönderme yapmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
EuroLeague Ergin Ataman fenerbahçe
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