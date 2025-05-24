Ergin Ataman'a Fenerbahçe'den gönderme! EuroLeague'deki tarihi zafer sonrası 'mola' paylaşımı

THY EuroLeague Final Four organizasyonunun ilk yarı final maçları nrfes kesti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Final Four'da temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos AKTOR'u 82-76 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Bu sezon Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibini ilk kez mağlup eden ve geçen sene Final Four yarı finalinde mağlup olduğu rakibini deviren sarı-lacivertliler, tarihinde 4. kez finale yükselmenin sevincini yaşadı.
Ergin Ataman'ın Fenerbahçeli taraftarlarla sık sık polemik yaşadığı bilinirken sarı-lacivertli ekip galibiyet sevincinde deneyimli başantrenöre gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin paylaşımında "Finale kadar biraz 'mola'" ifadeleri yer aldı.
Sarı-lacivertli taraftarların 'Ergin Ataman mola alsana' tezahüratları nedeniyle deneyimli çalıştırıcı ile taraftarlar arasında sık sık yaşanan gerginliğe atıfta bulunan Fenerbahçe, galibiyet sonrasında bu duruma gönderme yapmış oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum